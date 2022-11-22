Воробьев сообщил об открытии крупнейшего СГЦ "Смена" в Московской области

Комплекс будет выращивать ремонтный молодняк селекционной птицы, в год по данному направлению будет производиться 96 000 цыплят. Также здесь будут площадки для содержания взрослого селекционного стада: 2 фермы, 12 птичников на 84 000 птицемест, а также инкубатор, который будет производить 26 млн яиц в год.