Воробьев сообщил об открытии крупнейшего СГЦ "Смена" в Московской области

Глава государства заявил, что наполнение отечественного рынка качественными и доступными продуктами – вопрос национальной безопасности, продуктовой и технологической, пишет newizv.ru.
Центр “Смена” начали строить 1 июня. В тот день губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв и министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев заложили символический первый камень. Кабмин на этот проект выделил 5 млрд рублей из госбюджета.
Комплекс будет выращивать ремонтный молодняк селекционной птицы, в год по данному направлению будет производиться 96 000 цыплят. Также здесь будут площадки для содержания взрослого селекционного стада: 2 фермы, 12 птичников на 84 000 птицемест, а также инкубатор, который будет производить 26 млн яиц в год.
Специалисты оценивают готовность центра более чем в 50%. Строящиеся и уже построенные здания подключаются к электро- и газовым сетям. Также оборудуются подъездные пути. Всего к комплексу подведут 3 дороги общей протяжённостью 4 километра.
Поэтапный запуск центра начнётся с весны следующего года. Воробьёв отметил, что продукция “Смены” будет более конкурентна, чем европейская, по причине отсутствия затрат на логистику.
Одним из ключевых вопросов, связанных с деятельностью “Смены”, глава региона назвал привлечение кадров. Он рассказал, что сейчас проводятся мероприятия с участием Министерства сельского хозяйства, задача которых - привлечь на работу в центр молодых учёных.
Согласно статистическим данным, Российская Федерация на 98% зависит от импорта племенных яиц и суточных цыплят, используемых для формирования племенного поголовья. СГЦ “Смена” сможет ежегодно производить до 1,3 млн цыплят-прародителей. До 2025 года центр будет работать над насыщением отечественного рынка, после этого часть продукции начнут экспортировать.