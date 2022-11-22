Во II чтении принят бюджет на 2023-2025 годы с поправками ЕР

Прежде всего, запланировано увеличение расходов на поддержку семей с детьми, передает издание rostovgazeta.ru.
«Вместо семи различных пособий, которые выплачивались из различных источников, будет введено единое пособие. Оно будет начислено в зависимости от имущественного положения семьи - либо 50%, либо 75%, либо 100% от величины прожиточного минимума», - рассказал депутат Госдумы, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.
Бюджет на следующие три года предусматривает повышение минимального размера заработной платы, среднего размера пенсии и прожиточного минимума. Социальные выплаты и маткапитал будут проиндексированы на 12%.
Размер единовременной выплаты за первого ребенка составит 590 тысяч рублей. За второго средства выплачиваются в случае, если мать не получала выплаты на первого ребенка. Размер данной выплаты составит 780 тысяч рублей. То есть все соцобязательства РФ перед гражданами будут выполнены полностью. По некоторым статьям расходы увеличатся. Например, на поддержку семей с детьми.
Еще 2,5 миллиарда рублей партия предложила направить на организацию профобучения и дополнительного профессионального образования. 1,4 миллиарда рублей предлагают вложить в обучение программированию талантливых учащихся старших классов. На развитие молодежного предпринимательства направят 450 миллионов рублей, а на обучение членов студотрядов рабочим специальностям - 250 миллионов.
По инициативе партии бюджете зарезервировано 2,7 миллиарда рублей на решение задач в сфере занятости. В том числе запланирована модернизация центров занятости в семнадцати регионах РФ.
Во время второго чтения депутаты отметили, что расходы на здравоохранение в новом бюджете в два раза больше, чем в 2019 году, а по сравнению с текущим годом они увеличатся на 1 триллион рублей. Такая информация содержится на сайте ER.RU.
«Белгородская область формирует бюджет на 2023 год и на плановый период 2024 - 2025 годов в такой ситуации, в которой раньше никогда не была. Однако мы понимаем, что полностью должны выполнить социальные обязательства перед жителями региона. И действовать необходимо, исходя из реальных возможностей бюджета. Именно на эти моменты я обратил внимание коллег на заседании комитета облдумы по бюджету, финансам и налоговой политике.
Социальная направленность бюджета в следующем году сохранится. Забота о людях, и в первую очередь о тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации, - обязанность государства и приоритет партии, на котором строится народная программа. Доля «социальных отраслей» составит более 50%, а с учетом капитальных вложений и жилищных программ - более 70%. Самые крупные статьи расходов - образование, социальная политика и здравоохранение. Так, на госпрограмму по развитию образования планируется направить с учетом капвложений 38 млрд рублей. В целом на поддержку детей и семей с детьми пойдёт 40 млрд. Будем стараться максимально эффективно использовать те финансовые возможности, которыми располагаем», - рассказал первый заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Белгородской областной думы Юрий Клепиков.