Во II чтении принят бюджет на 2023-2025 годы с поправками ЕР

Социальная направленность бюджета в следующем году сохранится. Забота о людях, и в первую очередь о тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации, - обязанность государства и приоритет партии, на котором строится народная программа. Доля «социальных отраслей» составит более 50%, а с учетом капитальных вложений и жилищных программ - более 70%. Самые крупные статьи расходов - образование, социальная политика и здравоохранение. Так, на госпрограмму по развитию образования планируется направить с учетом капвложений 38 млрд рублей. В целом на поддержку детей и семей с детьми пойдёт 40 млрд. Будем стараться максимально эффективно использовать те финансовые возможности, которыми располагаем», - рассказал первый заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Белгородской областной думы Юрий Клепиков.