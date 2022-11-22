В РЭО анонсировали запрет пластиковой посуды в Крыму и Краснодарском крае

Генеральный директор ППК «РЭО» Денис Буцаев напомнил, что Крым, Краснодарский край и Прибайкалье — курортные локации, привлекающие миллионы туристов. Из-за путешественников многократно возрастает количество мусора в этих регионах. При этом подход к ним, как к местным, — с пропагандой бережного отношения к природе — неэффективен. Находясь там, куда они могут не вернуться, люди чувствуют меньшую ответственность, чем там, где они живут. Именно туристические регионы целесообразно использовать как пилотные для ограничения использования одноразовой посуды из пластика, чтобы потом распространить опыт на всю Россию, пишет iz.ru.