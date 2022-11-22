В РЭО анонсировали запрет пластиковой посуды в Крыму и Краснодарском крае

Posted 22 ноября 2022, 11:32
Published 22 ноября 2022, 11:32
Modified 1 сентября 2022, 11:32
Updated 1 сентября 2022, 11:32
Генеральный директор ППК «РЭО» Денис Буцаев напомнил, что Крым, Краснодарский край и Прибайкалье — курортные локации, привлекающие миллионы туристов. Из-за путешественников многократно возрастает количество мусора в этих регионах. При этом подход к ним, как к местным, — с пропагандой бережного отношения к природе — неэффективен. Находясь там, куда они могут не вернуться, люди чувствуют меньшую ответственность, чем там, где они живут. Именно туристические регионы целесообразно использовать как пилотные для ограничения использования одноразовой посуды из пластика, чтобы потом распространить опыт на всю Россию, пишет iz.ru.
Отмечается, что речь идет не только об одноразовой пластиковой посуде, но и и о других одноразовых товарах: пакетах, упаковке и так далее. Аналогичные меры планируется реализовать в центральной экологической зоне Байкальской природной территории. Соответствующий законопроект в конце июня текущего года был внесён на рассмотрение в Госдуму. В качестве альтернативы пластику предлагается применять бумагу и дерево.
По словам Буцаева, запрет будет введён после создания инфраструктуры производства альтернативных замещающих изделий. Опыт других государств показывает, что создание необходимых мощностей занимает примерно 2 года. Это направлено на формирование Экономики замкнутого цикла в России.
Для разработки документов для перехода будут учитывать мнение представителей всех заинтересованных отраслей и экспертов.
Специалисты Минпромторга отметили, что пилотный проект по запрету пластика в курортных зонах покажет, насколько бизнес и граждане готовы к таким изменениям.
Данные мероприятия реализуются в рамках федерального проекта и национальной инициативы «Экономика замкнутого цикла».