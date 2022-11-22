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В «Поездах здоровья» прошли обследования порядка 4 тыс. белгородцев

Сегодня, 07:02
Фото: страница Вячеслава Гладкова в ВК
Медики у некоторых пациентов обнаружили онкологию и сердечно-сосудистые заболевания, сообщили в региональном правительстве.

За время реализации проекта «Поездов здоровья» порядка 4 тыс. белгородцев прошли медобследование. У некоторых жителей региона врачи обнаружили онкологию и сердечно-сосудистые заболевания, о которых пациенты не подозревали.

По словам губернатора Вячеслава Гладкова, речь идёт о фактически спасённых жизнях. На этой неделе «Поезда здоровья» будут работать в Старооскольском и Шебекинском горокругах, в Вейделевском и Ровеньском районах.

Мобильные комплексы оборудованы флюорографом, маммографом, аппаратами УЗИ, ЭКГ, кабинетом функциональной диагностики, спирографии, дерматоскопом. Ежедневно белгородские медики принимают до 50 пациентов. Проект реализовывают в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

Зимние «Поезда здоровья» уехали работать в четырёх районах Белгородской области
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#Наталья Корявых#Медицина#Касается каждого#Поезда здоровье#Зимнее расписание
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