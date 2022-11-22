В «Поездах здоровья» прошли обследования порядка 4 тыс. белгородцев

За время реализации проекта «Поездов здоровья» порядка 4 тыс. белгородцев прошли медобследование. У некоторых жителей региона врачи обнаружили онкологию и сердечно-сосудистые заболевания, о которых пациенты не подозревали.
По словам губернатора Вячеслава Гладкова, речь идёт о фактически спасённых жизнях. На этой неделе «Поезда здоровья» будут работать в Старооскольском и Шебекинском горокругах, в Вейделевском и Ровеньском районах.
Мобильные комплексы оборудованы флюорографом, маммографом, аппаратами УЗИ, ЭКГ, кабинетом функциональной диагностики, спирографии, дерматоскопом. Ежедневно белгородские медики принимают до 50 пациентов. Проект реализовывают в рамках нацпроекта «Здравоохранение».