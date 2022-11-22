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В горевшей «Газели» в Белгородской области погибло 30 кур

Сегодня, 13:59
Фото: 1MI
Происшествие случилось в Алексеевке. Помимо этого, в минувшие выходные горели автомобиль, баня и плафон на уличном фонаре, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
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Пожар

В городе Алексеевке 19 ноября вспыхнула перевозившая кур «Газель». В результате пожара погибло 30 птиц. В самой машине повреждён кузовной отсек.

В тот же день в Старом Осколе вспыхнул Lifan X6 — повреждены моторный отсек и салон машины. Пострадал и рядом стоявший ВАЗ-2105 — огнём задело фару и лакокрасочное покрытие.

20 ноября в валуйском селе Мандрово горела баня. Огонь повредил парилку. В тот же день в Белгороде на улице Н. Чумичова сгорел плафон на столбе уличного освещения.

Напомним, что в областном центре на минувшей неделе пожар произошёл в косметологии Body.lab. Огонь повредил обогреватель.

В косметологии Body.lab в Белгороде загорелся обогреватель
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#Инна Рогова#Происшествия#Белгородская область#Пожар
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