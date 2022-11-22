В горевшей «Газели» в Белгородской области погибло 30 кур

В городе Алексеевке 19 ноября вспыхнула перевозившая кур «Газель». В результате пожара погибло 30 птиц. В самой машине повреждён кузовной отсек.
В тот же день в Старом Осколе вспыхнул Lifan X6 — повреждены моторный отсек и салон машины. Пострадал и рядом стоявший ВАЗ-2105 — огнём задело фару и лакокрасочное покрытие.
20 ноября в валуйском селе Мандрово горела баня. Огонь повредил парилку. В тот же день в Белгороде на улице Н. Чумичова сгорел плафон на столбе уличного освещения.
Напомним, что в областном центре на минувшей неделе пожар произошёл в косметологии Body.lab. Огонь повредил обогреватель.