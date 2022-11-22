В декабре в центре Белгорода проведут новогодний праздник для детей

Праздник пройдёт 25 декабря в Центральном парке (Н. Островского, 20). Он продлится не менее трёх часов. В программе будет не менее трёх спортивных эстафет и творческие конкурсы для детей до 10 лет. В праздновании примут участие не менее 200 человек. Также в сценарии должно быть предусмотрено шоу ростовых кукол продолжительностью не менее 60 мин и с участием не менее двух человек.