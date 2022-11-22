В декабре в центре Белгорода проведут новогодний праздник для детей

Согласно документам госзакупки, администрация Белгорода ищет подрядчика, который окажет услуги по организации и проведению творческих и спортивных мероприятий, посвящённых празднованию Нового года. На эти цели из городского бюджета выделят максимум 204 тысячи рублей.
Праздник пройдёт 25 декабря в Центральном парке (Н. Островского, 20). Он продлится не менее трёх часов. В программе будет не менее трёх спортивных эстафет и творческие конкурсы для детей до 10 лет. В праздновании примут участие не менее 200 человек. Также в сценарии должно быть предусмотрено шоу ростовых кукол продолжительностью не менее 60 мин и с участием не менее двух человек.
В обязанности исполнителя войдёт предоставление работы звукорежиссёра, сценариста, видеорежиссёра, реквизиторов, техников оборудования, промоперсонала, звукооператора. Также подрядчик должен будет предусмотреть кейтеринг:
Кроме этого, исполнитель должен обеспечить наборы сувениров (наградные медали из недрагоценных металлов с лентой и эмблемой мероприятия) и пластиковые бейджи участников (50 штук).
Подать заявки на участие в электронном аукционе можно до 29 ноября.