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В декабре в центре Белгорода проведут новогодний праздник для детей

Сегодня, 13:22
Фото: 1MI
В центре города проведут творческие и спортивные мероприятия. Праздник продлится не менее трёх часов.

Согласно документам госзакупки, администрация Белгорода ищет подрядчика, который окажет услуги по организации и проведению творческих и спортивных мероприятий, посвящённых празднованию Нового года. На эти цели из городского бюджета выделят максимум 204 тысячи рублей.

Праздник пройдёт 25 декабря в Центральном парке (Н. Островского, 20). Он продлится не менее трёх часов. В программе будет не менее трёх спортивных эстафет и творческие конкурсы для детей до 10 лет. В праздновании примут участие не менее 200 человек. Также в сценарии должно быть предусмотрено шоу ростовых кукол продолжительностью не менее 60 мин и с участием не менее двух человек.

В обязанности исполнителя войдёт предоставление работы звукорежиссёра, сценариста, видеорежиссёра, реквизиторов, техников оборудования, промоперсонала, звукооператора. Также подрядчик должен будет предусмотреть кейтеринг:

  • питьевая негазированная вода (не менее 200 бутылок объёмом не менее 0,5 л.);
  • чёрный чай;
  • пластиковая посуда (стакан объёмом не менее 200 мл) и салфетки бумажные;
  • наличие кулера (термопота, самовара).

Кроме этого, исполнитель должен обеспечить наборы сувениров (наградные медали из недрагоценных металлов с лентой и эмблемой мероприятия) и пластиковые бейджи участников (50 штук).

Подать заявки на участие в электронном аукционе можно до 29 ноября.

 

 

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