В Белгородской области в 2023 году сохранят все социальные программы

Также Гладков подчеркнул, что по итогам года объём прибыли по металлургическим компаниям сократится минимум на 38 млрд рублей: «Это огромные деньги. Не повлиять на доходную часть следующего года это не может. Конечно, у нас бюджет следующего года будет меньше, чем в этом. Мы сейчас обсуждаем с депутатами проект бюджета. Программы некоторые будут меньше, чем в этом и прошлом году. Но закрывать программы, лишать кого-то помощи у нас в планах нет».