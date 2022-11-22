В Белгородской области в 2023 году сохранят все социальные программы

Журналисты поинтересовались у Вячеслава Гладкова, будут ли в следующем году урезаны социальные программы.
На сегодняшний день идёт базовая работа по формированию полноценного бюджета 2023 года. Я пока не вижу никаких проблем в части выполнения всех социальных обязательств, которые мы брали перед жителями в части выплат, медицинского обеспечения и т. д.
Вячеслав Гладков
Также Гладков подчеркнул, что по итогам года объём прибыли по металлургическим компаниям сократится минимум на 38 млрд рублей: «Это огромные деньги. Не повлиять на доходную часть следующего года это не может. Конечно, у нас бюджет следующего года будет меньше, чем в этом. Мы сейчас обсуждаем с депутатами проект бюджета. Программы некоторые будут меньше, чем в этом и прошлом году. Но закрывать программы, лишать кого-то помощи у нас в планах нет».
Напомним, доходная часть бюджета в 2022 году должна составить 132 млрд рублей, расходы — 172 млрд рублей, а дефицит — 39 млрд рублей.