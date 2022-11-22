Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Белгородской области в 2023 году сохранят все социальные программы

Сегодня, 08:24
Фото: 1MI
Вопрос о сокращении соцпрограмм из-за прогнозируемого дефицита бюджета обсудили в ходе пресс-конференции губернатора 21 ноября.

Журналисты поинтересовались у Вячеслава Гладкова, будут ли в следующем году урезаны социальные программы.

На сегодняшний день идёт базовая работа по формированию полноценного бюджета 2023 года. Я пока не вижу никаких проблем в части выполнения всех социальных обязательств, которые мы брали перед жителями в части выплат, медицинского обеспечения и т. д.
Вячеслав Гладков

Также Гладков подчеркнул, что по итогам года объём прибыли по металлургическим компаниям сократится минимум на 38 млрд рублей: «Это огромные деньги. Не повлиять на доходную часть следующего года это не может. Конечно, у нас бюджет следующего года будет меньше, чем в этом. Мы сейчас обсуждаем с депутатами проект бюджета. Программы некоторые будут меньше, чем в этом и прошлом году. Но закрывать программы, лишать кого-то помощи у нас в планах нет».

Напомним, доходная часть бюджета в 2022 году должна составить 132 млрд рублей, расходы — 172 млрд рублей, а дефицит — 39 млрд рублей.

Читайте также:
Белгородцам приходится отдавать больше половины дохода на выплату ипотекиРеальные доходы жителей Белгорода упали за месяц на 4%Доходы в бюджет Белгородской области сократятся на 9,8 млрд рублей
#Алина Харина#Экономика#Эксклюзив#Губернатор#Белгородская область#Социальные программы#Дефицит#Дефицит бюджета#Доходы
Подпишитесь
Книгу, из-за которой судят белгородских депутатов, проверят на экстремизм ещё раз
Сегодня, 05:40
За три дня Белгородский район обстреляли 36 раз
Вчера, 17:09
«ЭФКО-Каскад» отказали в иске на 56 млн рублей за поставки масла от «Агро-Трейдинга»
Сегодня, 08:30
Белгородская область подготовит для Армии России 574 водителя и автослесаря
Сегодня, 05:12
Белгородское правительство показало проект обновлённой «Бригантины» в Крыму
Сегодня, 08:10
Гладков проверил строительство оборонительной линии в Белгородской области
Сегодня, 07:26