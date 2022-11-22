В Белгородской области при очистке реки утопили экскаватор

Губернатор Вячеслав Гладков ранее был недоволен выполнением плана по очистке рек. Глава региона поручил закончить все работы до 1 октября. Он также предложил своей подчинённой Юлии Щедриной сесть на место водителя земснаряда в минусовые температуры и посмотреть, насколько комфортно работается в таких условиях.