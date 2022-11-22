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В Белгородской области при очистке реки утопили экскаватор

Сегодня, 06:37
Фото: «Сплетни города Валуйки»
Необычные кадры из Валуек публикуют в Сети. Местные жители не понимают, почему расчищать реку решили в ноябре, когда уже был снег и морозы. Снимками поделились в группе «Сплетни города Валуйки».

В реке в Валуйках Белгородской области утопили экскаватор. Техника занималась очисткой водоёма. Кадры с места инцидента появились в Сети накануне.

Местные жители тем временем недоумевают, почему очисткой реки решили заняться именно в ноябре, когда уже был снег и морозы.

Губернатор Вячеслав Гладков ранее был недоволен выполнением плана по очистке рек. Глава региона поручил закончить все работы до 1 октября. Он также предложил своей подчинённой Юлии Щедриной сесть на место водителя земснаряда в минусовые температуры и посмотреть, насколько комфортно работается в таких условиях.

Всего в Белгородской области в текущем году планировали очистить 72 водоёма. На начало ноября работы полностью завершили на 51 объекте.

Видео: Roman Rash / "Белгород — это интересно" в ВК
Фото: «Сплетни города Валуйки»
В Белгородской области семь водоёмов не успели очистить в 2022 году
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