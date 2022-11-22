В Белгородской области при очистке реки утопили экскаватор

В реке в Валуйках Белгородской области утопили экскаватор. Техника занималась очисткой водоёма. Кадры с места инцидента появились в Сети накануне.
Местные жители тем временем недоумевают, почему очисткой реки решили заняться именно в ноябре, когда уже был снег и морозы.
Губернатор Вячеслав Гладков ранее был недоволен выполнением плана по очистке рек. Глава региона поручил закончить все работы до 1 октября. Он также предложил своей подчинённой Юлии Щедриной сесть на место водителя земснаряда в минусовые температуры и посмотреть, насколько комфортно работается в таких условиях.
Всего в Белгородской области в текущем году планировали очистить 72 водоёма. На начало ноября работы полностью завершили на 51 объекте.