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В Белгородской области подорвалась машина с двумя местными жителями

Сегодня, 11:19
Фото: 1MI
Происшествие случилось в Краснояружском районе. В автомобиле находились мужчина и женщина 67 и 63 лет, они погибли, пишет Baza.

В посёлке Староселье Краснояружского района подорвался Volkswagen Polo. В машине находились мужчина и женщина 67 и 63 лет, они погибли.

Автомобиль наехал на неизвестный предмет, после чего произошёл взрыв. Источник сообщает, что, по предварительным данным, это могла быть мина или снаряд.

В октябре в лесу у белгородского села Карнауховка на гранате подорвалась «Лада Калина». Погиб 62-летний мужчина. Помимо этого, в том же месяце в Валуйском горокруге на мине подорвался комбайн — водитель получил черепно-мозговую травму.

В Белгородской области комбайнёр подорвался на мине
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#Инна Рогова#Происшествия#Белгородская область#Краснояружский район#Снаряд#Подрыв#Машина
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