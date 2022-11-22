В Белгородской области подорвалась машина с двумя местными жителями

В посёлке Староселье Краснояружского района подорвался Volkswagen Polo. В машине находились мужчина и женщина 67 и 63 лет, они погибли.
Автомобиль наехал на неизвестный предмет, после чего произошёл взрыв. Источник сообщает, что, по предварительным данным, это могла быть мина или снаряд.
В октябре в лесу у белгородского села Карнауховка на гранате подорвалась «Лада Калина». Погиб 62-летний мужчина. Помимо этого, в том же месяце в Валуйском горокруге на мине подорвался комбайн — водитель получил черепно-мозговую травму.