В Белгородской области подорвалась машина с двумя местными жителями

В октябре в лесу у белгородского села Карнауховка на гранате подорвалась «Лада Калина». Погиб 62-летний мужчина. Помимо этого, в том же месяце в Валуйском горокруге на мине подорвался комбайн — водитель получил черепно-мозговую травму.