Как сообщили «Бел.Ру» в областном правительстве, в Белгородской области не используется такое определение, как «трудовая мобилизация». Тем не менее, данный механизм уже работает.
На сегодняшний день в Белгородской области процесс трудоустройства студентов на места мобилизованных уже идёт. Работу по содействию занятости организовало министерство образования региона. Это позволяет привлечь будущих специалистов на рабочие места, в том числе образовавшиеся в связи с мобилизацией. В областном правительстве отметили, что с начала мобилизации ведомство выстроило системную работу со списками вакансий, которые ранее были заняты мобилизованными.
Белгородские колледжи, техникумы, вузы региона имеют большой опыт трудоустройства студентов и выпускников по запросам работодателей. Ребята работают на предприятиях в рамках практики или переходят на индивидуальный учебный план. Это позволяет совмещать работу и учёбу.
В Белгородской области применяется следующий механизм для трудоустройства: получая от работодателей кадровый запрос, министерство образования аккумулирует информацию, а профильные образовательные организации подбирают кандидатуры студентов.
Кроме этого, в регионе ведётся индивидуальный подбор и отдельный мониторинг трудоустройства на высвобождённые вакансии.
Бизнес-сообщество подтвердило более 500 вакансий для студентов. Работа по их заполнению ведётся системно. На сегодняшний день на предприятия уже направили 235 студентов. Подбор кандидатов на актуальные вакансии проходит ежедневно.
Как отметил глава региона Вячеслав Гладков, в регионе стали востребованы рабочие специальности. К примеру, трактористы, бульдозеристы. Кроме этого в области подготовят 574 специалиста из числа призывной молодёжи для Вооружённых сил РФ на 2022–2023 год. Готовить молодых людей будут в ДОСААФ. Речь идёт о водителях различных категорий. А учреждения СПО подготовят специалистов по ремонту и хранению автомобильной техники.
В областном правительстве отметили, что подобное трудоустройство права студентов не нарушает. Несмотря на значительное количество образовавшихся вакансий, студентов, получающих необходимые профессии, гораздо больше. Решающим фактором при выборе места работы является наличие у студента необходимой квалификации. Решение о трудоустройстве, в любом случае, остаётся за студентом.
Журналисты «Бел.Ру» поинтересовались у читателей, что они думают по поводу трудовой мобилизации. Большинство опрошенных, 803 респондента, идею поддержали, отметив, что молодёжь должна работать. Ещё 591 человек посчитал, что освободившиеся вакансии нужно замещать безработными специалистами. Категорически против данной инициативы 182 белгородца.