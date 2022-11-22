На сегодняшний день в Белгородской области процесс трудоустройства студентов на места мобилизованных уже идёт. Работу по содействию занятости организовало министерство образования региона. Это позволяет привлечь будущих специалистов на рабочие места, в том числе образовавшиеся в связи с мобилизацией. В областном правительстве отметили, что с начала мобилизации ведомство выстроило системную работу со списками вакансий, которые ранее были заняты мобилизованными.