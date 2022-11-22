В Белгородской области данные о надгробиях на кладбищах занесут в спецсистему

Согласно документам госзакупки, максимально на работы направят из областного бюджета 10 млн рублей. В рамках выполнения работ в ведомственной информационной системе на базе платформы «ЦПС: Геоаналитическая система „Геос“» исполнитель обеспечит формирование дополнительных функциональных возможностей в подсистеме «Геоаналитический центр управления территорией», а также наполнит данными региональный ритуальный сервис «Мемориал 31».