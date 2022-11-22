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В Белгородской области данные о надгробиях на кладбищах занесут в спецсистему

Сегодня, 09:24
Фото: 1MI
Региональное министерство цифрового развития готово заключить контракт с исполнителем, который выполнит работы по развитию ведомственной информационной системы «Инфраструктура пространственных данных Белгородской области».

Согласно документам госзакупки, максимально на работы направят из областного бюджета 10 млн рублей. В рамках выполнения работ в ведомственной информационной системе на базе платформы «ЦПС: Геоаналитическая система „Геос“» исполнитель обеспечит формирование дополнительных функциональных возможностей в подсистеме «Геоаналитический центр управления территорией», а также наполнит данными региональный ритуальный сервис «Мемориал 31».

Данная система и подсистемы установлены на технологической площадке министерства цифрового развития Белгородской области на Соборной площади, 4. Работы исполнитель будет проводить на месте или удалённо.

Подсистемы «ГеоЦУТ» и «Мемориал31» отвечают за мониторинг, поддержку принятия эффективных управленческих решений по социально-экономическому развитию Белгородской области, повышению уровня жизни и безопасности населения. Также они отвечают за повышение эффективности работы органов исполнительной власти в области.

К примеру, в работе по наполнению «Мемориал31» исполнитель должен будет добавить следующий функционал:

  • определение и систематизация сведений о местах захоронений на кладбище;
  • определение фактических границ кварталов (секторов) кладбища;
  • сбор данных, фотографий о захоронениях на кладбище;
  • сбор сведений о наличии и состоянии надгробий;
  • подключение ортофотоплана кладбища.

Работы будут выполнять в два этапа. В ходе первого займутся наполнением подсистемы «Мемориал31», а во время второго — формированием дополнительных функциональных возможностей в подсистеме «ГеоЦУТ».

По итогам электронного аукциона была подана одна заявка. Кто именно будет выполнять вышеуказанные работы, в документах госзакупки не указано.

 

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