В Белгороде установят мемориальные доски в память о двух бойцах, погибших в СВО

Помимо этого, депутаты приняли решение увековечить память радиотелеграфиста — оператора батальона мобильных средств связи Романа Мельтешинова. Он погиб в Чеченской Республике в 1996 году во время выполнения специального задания. Мужчина был также посмертно награждён орденом Мужества. Мемориальную доску установят на здании школы № 4 в Белгороде.