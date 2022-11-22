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В Белгороде установят мемориальные доски в память о двух бойцах, погибших в СВО

Сегодня, 14:37
Решение приняли во время 55-й сессии горсовета 22 ноября.

Мемориальную доску в память о военнослужащем ВС РФ Панченко Сергее установят на фасаде дома по Театральному проезду, 1. В июле 2022 году он погиб в ходе спецоперации на территории ЛДНР.

Также мемориальная доска появится на фасаде Белгородского инженерного юношеского лицея-интерната. Её установят в честь Саида Саидова, военнослужащего РФ. Мужчина погиб на спецоперации в ЛДНР.

Отметим, что военнослужащие были награждены орденом Мужества посмертно.

Помимо этого, депутаты приняли решение увековечить память радиотелеграфиста — оператора батальона мобильных средств связи Романа Мельтешинова. Он погиб в Чеченской Республике в 1996 году во время выполнения специального задания. Мужчина был также посмертно награждён орденом Мужества. Мемориальную доску установят на здании школы № 4 в Белгороде.

Кроме того, мемориальную доску установят в честь Максима Раздобаркина. Он является почётным гражданином Белгорода. С 1953 года был директором котлостроительного завода. Мемориальную доску установят на улице Попова, 18.

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