В Белгороде разгромили подземный переход на «Энергомаше»

Белгородцы уже жаловались на плохое состояние подземок в Белгороде. Напомним, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков пообещал, что уже на этой неделе проблемный подземный переход на «Энергомаше» приведут в порядок. А в 2023 году планируют провести капремонт. Пока что у нас есть фотографии «до». Посмотрим, что будет после.