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В Белгороде разгромили подземный переход на «Энергомаше»

Сегодня, 18:39
Фото: Артем Черненко / 1MI
Это не первый подземный переход Белгорода, который находится в ужасном состоянии. До конца недели власти обещают навести порядок в подземке на «Энергомаше».

Подземный переход на остановке «Энергомаш» проживает свои не лучшие времена. Разбитые витрины, горы мусора и граффити, которые не отличаются большой художественностью.

Переходить дорогу по такому месту страшно не только ночью, но и днём. Правда, альтернативы для пешеходов рядом нет. Белгородские власти обсуждают идею строительства туалетов в подземных переходах. Но, похоже, что подземка на «Энергомаше» уже воплотила эту идею в жизнь.

Белгородцы уже жаловались на плохое состояние подземок в Белгороде. Напомним, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков пообещал, что уже на этой неделе проблемный подземный переход на «Энергомаше» приведут в порядок. А в 2023 году планируют провести капремонт. Пока что у нас есть фотографии «до». Посмотрим, что будет после.

Фото: Артем Черненко
Капремонт и туалеты: что ждёт подземные переходы Белгорода в ближайшие годы?
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#Алина Харина#Фотофакт#Город#Белгород#Новости Белгорода#Эксклюзив
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