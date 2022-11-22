В Белгороде разгромили подземный переход на «Энергомаше»

Подземный переход на остановке «Энергомаш» проживает свои не лучшие времена. Разбитые витрины, горы мусора и граффити, которые не отличаются большой художественностью.
Переходить дорогу по такому месту страшно не только ночью, но и днём. Правда, альтернативы для пешеходов рядом нет. Белгородские власти обсуждают идею строительства туалетов в подземных переходах. Но, похоже, что подземка на «Энергомаше» уже воплотила эту идею в жизнь.
Белгородцы уже жаловались на плохое состояние подземок в Белгороде. Напомним, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков пообещал, что уже на этой неделе проблемный подземный переход на «Энергомаше» приведут в порядок. А в 2023 году планируют провести капремонт. Пока что у нас есть фотографии «до». Посмотрим, что будет после.