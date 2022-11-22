В Белгороде предложили открыть музей Памяти на улице Гагарина

Возможность открытия музея рассмотрят депутаты горсовета. Музей под открытым небом должен появиться неподалёку от ЦМИ на улице Гагарина. Парк Памяти, который тогда назывался Дальним, в этом месте существовал ещё в довоенное время. В годы Великой Отечественной войны там стояли немецкие захватчики.