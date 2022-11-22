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В Белгороде предложили открыть музей Памяти на улице Гагарина

Сегодня, 11:40
Фото: администрация Белгорода
Возможность открытия музея в одноимённом парке рассмотрят депутаты горсовета на очередной сессии.

В Белгороде предложили открыть музей Памяти в одноимённом парке. С инициативой выступила Белгородская региональная организация войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов. Проект пока находится на стадии обсуждения.

Возможность открытия музея рассмотрят депутаты горсовета. Музей под открытым небом должен появиться неподалёку от ЦМИ на улице Гагарина. Парк Памяти, который тогда назывался Дальним, в этом месте существовал ещё в довоенное время. В годы Великой Отечественной войны там стояли немецкие захватчики.

В год 40-летия Победы в парке установили монумент жертвам фашизма. В 1988 году в парке перезахоронили останки почти 100 воинов, а в 2017 году там заложили аллею, посвящённую детям войны.

Все объекты в парке как раз и представляют музей под открытым небом. Ещё в октябре общественники писали обращение по этому вопросу губернатору Вячеславу Гладкову.

 

 

Белгородцы просят решить проблему с парком Памяти
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