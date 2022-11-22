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В Белгороде после аварийного отключения удалось восстановить работу трёх светофоров

Сегодня, 08:46
Фото: 1MI
Работу уже восстановили на трёх участках в центре города, отчитались в мэрии. Светофоры ранее погасли из-за аварийного отключения электроэнергии. Их работу продолжают восстанавливать.

Заработали светофоры на пересечении Гражданского проспекта и улицы Трубецкого, Гражданского проспекта и улицы Белгородского полка, а также перекрёстке проспекта Славы и улицы Вокзальной. На остальных объектах работа продолжается.

Светофоры в Белгороде утром 22 ноября погасли из-за аварийного отключения электроэнергии. Рабочим предстоит наладить работу объектов ещё по семи адресам:

  • ул. Волчанская в районе школы № 35;
  • ул. Волчанская — 5-й Волчанский переулок;
  • ул. Корочанская, 132;
  • ул. Корочанская — ул. Производственная;
  • Михайловское шоссе — ул. Коммунальная;
  • ул. Харьковская — ул. Супруновская;
  • ул. Щорса — пр. Ватутина.

Энергетики ранее заявили, что отключение произошло из-за технологического нарушения в сети. На время без света оставались в том числе центр и Харьковская гора.

Центр и Харьковская гора в Белгороде частично остались без света
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#Город#Новости Белгорода#Белгород#Светофор#Отключение#Инна Рогова
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