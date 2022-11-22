В Белгороде после аварийного отключения удалось восстановить работу трёх светофоров

Заработали светофоры на пересечении Гражданского проспекта и улицы Трубецкого, Гражданского проспекта и улицы Белгородского полка, а также перекрёстке проспекта Славы и улицы Вокзальной. На остальных объектах работа продолжается.
Светофоры в Белгороде утром 22 ноября погасли из-за аварийного отключения электроэнергии. Рабочим предстоит наладить работу объектов ещё по семи адресам:
Энергетики ранее заявили, что отключение произошло из-за технологического нарушения в сети. На время без света оставались в том числе центр и Харьковская гора.