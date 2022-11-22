В Белгороде не могут устранить прорванную канализацию уже 2 недели

Исполняющий обязанности мэра Белгорода Валентин Демидов ответил на вопрос белгородки во время прямого эфира. Описанную белгородкой ситуацию проверили, и она подтвердилась. Сегодня прошла встреча с жильцами дома № 8 ул. Коммунальная. По словам ио мэра, в дом закупили все необходимые для ремонта материалы и до конца недели сети канализации починят.