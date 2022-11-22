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В Белгороде не могут устранить прорванную канализацию уже 2 недели

Сегодня, 17:04
Фото: 1MI
Главе областного центра пожаловались на вонь в квартирах из-за прорыва канализационной трубы.

На улице Коммунальная, 8 в полуподвальном помещении многоквартирного дома прорвало канализационную трубу — ещё две недели назад.

На наше обращение отписки или обещания. Вонь не только в подъезде, но и в комнатах. Сегодня обещали приехать, но, видимо, некому.
Валентина Кунина

Исполняющий обязанности мэра Белгорода Валентин Демидов ответил на вопрос белгородки во время прямого эфира. Описанную белгородкой ситуацию проверили, и она подтвердилась. Сегодня прошла встреча с жильцами дома № 8 ул. Коммунальная. По словам ио мэра, в дом закупили все необходимые для ремонта материалы и до конца недели сети канализации починят.

Сейчас в ваш дом закуплены все необходимые материалы. До конца недели работы по замене сетей канализации будут выполнены, поэтому ситуация изменится.
Валентин Демидов
Белгородцы в 1425 населённых пунктах живут без централизованной канализации
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#Алина Харина#Город#Происшествия#Новости Белгорода#Белгород#Валентин Демидов#Канализация#Прорыв трубы
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