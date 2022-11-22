Управляй хостингом профессионально

На физическом ресурсе выделяется место для хранения информации, тестирования, установки баз данных, размещения сайтов. Такая процедура получила название хостинг.
Арендатор наделен правами администратора, сервис дает полный контроль над виртуальным ресурсом. Кроме личного использования vps сервер предоставляет доступ к выделенным мощностям другим пользователям. Администрирование реализовано специальной панелью управления или web-консолью.
Функции web-консоли
Хостинг востребованная функция и число пользователей сервиса растет. Существует достаточное количество провайдеров, оказывающие услуги аренды с разными вариантами веб-консолей. Наибольшее распространение получили cPanel при ISPmanager. Они обладают схожими функциональными возможностями:
Оба продукта имеют облегченную и продвинутую версии. У ISPmanager это Lite и Business. У cPanel расширенные возможности обеспечивает модуль WHM (управление web-хостингом). Основное отличие — наличие функции организации субаренды, у легкой версии она отсутствует.
Большинство провайдеров хостинга предоставляют на выбор оба решения. Панели управления имеют незначительные отличия, но их необходимо учитывать. Выбор варианта управления зависит от условий использования vps сервера.
Различия консолей ISPmanager и cPanel
Консоль cPanel разработана одноименной американской компанией. На рынке с 1997 года, получила мировое признание. Отлаженный функционал, гибкий механизм управления. Применяются современные технологии. Недостаток — высокая цена и сложный интерфейс.
ISPmanager — создан отечественной компанией ISPsystem, клиенты преимущественно из России и стран СНГ. Интуитивно понятный интерфейс. Полноценный комплект документации на русском языке. Больше адаптирован к сайтостроительству и web-разработке. Четкое разграничение функционала для опытного и неискушенного пользователя. Стоимость ниже зарубежных аналогов. Недостаток — слабо представлен на мировых хостинг-площадках.
Для начала работы в Интернет-пространстве с небольшими вложениями и ориентацией на отечественного пользователя предпочтительней использовать ISPmanager. Для опытного предпринимателя, имеющего развитый хостинг-бизнес с прицелом на зарубежных контрагентов, выбор за cPanel.
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