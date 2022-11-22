Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Центр и Харьковская гора в Белгороде частично остались без света

Сегодня, 06:53
Фото: 1MI
Отключение произошло из-за технологического нарушения в сети. Энергетики уже приступили к перезапитке потребителей по резеревным схемам, отметили в пресс-службе «Белгородэнерго».

Некоторые улицы в Белгороде вновь остались без света. Жалобы поступали с улиц Волчанской и Корочанской, частичное отключение зафиксировали на улицах Костюкова, Губкина, Академической, а также в центре города.

В «Белгородэнерго» заявили, что проблема возникла из-за технологического нарушения в сети. Энергетики уже переключают потребителей по резервным схемам.

Свет на Харьковскую гору и в центр Белгорода вернётся в ближайшее время. На улицы Волчанская и Корочанская электроэнергию подадут в течение двух часов.

На отключение света ранее жаловались в Белгородском районе. Тогда энергетики заявили, что к отключению привели локальные технические проблемы.

Жители Белгородского района пожаловались на отключение света
Узнать подробнее
Читайте также:
Гладков: После падения беспилотников без света могли остаться 6 муниципалитетовУчитель из Разумного пожаловалась на прессинг минобра в связи с отключениями светаВ селе Солнцевка четверо белгородцев живут без света уже восемь дней
#Город#Новости Белгорода#Белгород#Отключение#Свет#Белгородэнерго#Инна Рогова
Подпишитесь
Книгу, из-за которой судят белгородских депутатов, проверят на экстремизм ещё раз
Сегодня, 05:40
За три дня Белгородский район обстреляли 36 раз
Вчера, 17:09
«ЭФКО-Каскад» отказали в иске на 56 млн рублей за поставки масла от «Агро-Трейдинга»
Сегодня, 08:30
Белгородская область подготовит для Армии России 574 водителя и автослесаря
Сегодня, 05:12
Белгородское правительство показало проект обновлённой «Бригантины» в Крыму
Сегодня, 08:10
Гладков проверил строительство оборонительной линии в Белгородской области
Сегодня, 07:26