Центр и Харьковская гора в Белгороде частично остались без света

Некоторые улицы в Белгороде вновь остались без света. Жалобы поступали с улиц Волчанской и Корочанской, частичное отключение зафиксировали на улицах Костюкова, Губкина, Академической, а также в центре города.
В «Белгородэнерго» заявили, что проблема возникла из-за технологического нарушения в сети. Энергетики уже переключают потребителей по резервным схемам.
Свет на Харьковскую гору и в центр Белгорода вернётся в ближайшее время. На улицы Волчанская и Корочанская электроэнергию подадут в течение двух часов.
На отключение света ранее жаловались в Белгородском районе. Тогда энергетики заявили, что к отключению привели локальные технические проблемы.