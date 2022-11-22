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Стойленский ГОК приобрёл новый 12-кубовый экскаватор для работ в карьере

Сегодня, 09:51
Фото: Стойленский ГОК
В карьере Стойленского ГОКа (входит в Группу НЛМК) приступил к работе новый электрический 12-кубовый экскаватор.

Он занят на погрузке руды в большегрузные самосвалы для отправки на перегрузочные склады, откуда сырье железнодорожным транспортом доставляют для дальнейшей переработки.

Масса машины — 400 тонн. Средняя производительность новой техники в смену составит около 12 тыс. тонн скальной горной массы.

Новый экскаватор оснащен бортовым компьютером, который контролирует основные параметры его работы. Кабина машиниста оборудована системой видеонаблюдения, вибро- и шумоизоляции и встроенным кондиционером. Машинный зал имеет систему автоматического пожаротушения.

Технику приобрели в рамках программы поддержания оборудования предприятия. Это уже вторая машина, которую стойленцы получили в этом году.  Кроме того, ранее для дренажной шахты были приобретены два новых электровоза.

Всего в карьере Стойленского ГОКа сейчас работают 46 экскаваторов различной модификации. До конца года согласно плана горнякам предстоит с их помощью отгрузить более 6,5 млн тонн кварцита, около 160 тонн богатой руды и более 1 млн кубометров скальной вскрыши.

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#Кристина Семенчук#Стойленский ГОК#Экономика#Белгородская область#Экскаватор#Работа
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