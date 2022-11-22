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Спрос на квартиры в новостройках в Белгородской области упал вдвое

Сегодня, 07:14
Фото: 1MI
в Белгородской области упал спрос на жильё
Количество желающих купить жильё в новостройках снизилось в 73 регионах страны. Больше всего спрос упал в Якутии, сообщает РБК.

Спрос на квартиры в новостройках в Белгородской области снизился на 50%. Снижение зафиксировали в 73 регионах страны. Лидирует Якутия, где спрос упал на целых 88%.

Уточняется, что в 31 регионе спрос по сравнению с началом года упал минимум на 50%. В числе этих регионов не только Белгородская, но и другие регионы Черноземья.

В соседней Курской области показатель составил 61%, в Липецкой области — 60%. Чуть лучше ситуация в Брянской и Орловской областях, где спрос упал на 58%. В Воронежской области наблюдается снижение на 55%.

Интересно, что положительная динамика наблюдается в Бурятии — 127%, в Калмыкии — 108%. Лидирует по спросу Чечня. Спрос в республике вырос на 200%. 

 

Будет ли Вячеслав Гладков покупать жильё в Белгородской области?
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