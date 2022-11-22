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Шандалович: 37 детям-сиротам Карелии в этом году выдали сертификат на покупку жилья

Сегодня, 18:41
С начала года в Карелии 37 детей-сирот получили сертификаты на покупку жилья. 23 человека уже приобрели квартиры. Об этом рассказал председатель Законодательного собрания региона Элиссан Шандалович.

Он напомнил, что республиканский закон о сертификатах на жилье для детей-сирот в возрасте от 23 лет вступил в силу с этого года. Документ предусматривает предоставление детям-сиротам единовременной денежной выплаты на приобретение жилого помещения. Об этом пишет karelinform.

Размер выплаты рассчитывается исходя из общей площади жилья 18 кв. метров и средней рыночной стоимости квадратного метра в республике. Если в первом квартале сертификат выдавали на сумму 1 миллион 113 тысяч рублей, то сейчас это уже 1 миллион 577 тысяч рублей.

Больше всего заявлений на выплату поступило из Муезерского и Прионежского районов республики. Элиссан Шандалович пояснил, что в декабре в парламенте планируют внести изменения в данный закон, чтобы расширить возможности решения жилищного вопроса для детей-сирот. Ожидается, что срок действия сертификата продлят с пяти месяцев до года, а возраст получения документа понизят до 22 лет.

Ранее Министерство социальной защиты Республики Карелии сообщило, что в регионе проживают более 1800 детей-сирот, из которых 1690 воспитываются в семьях и 166 – в детских учреждениях.

В связи со сложившейся экономической обстановкой, ростом цен, многочисленными обращениями граждан в семьях, где воспитываются дети-сироты, размер выплат на содержание каждого ребенка опекуну (попечителю), приемной семье, патронатному воспитателю увеличен на 15%. Напомним, что он не менялся с 2013 года.

Важной мерой поддержки считается обеспечение жильем детей-сирот. На эти цели в 2022 году из бюджета выделили около 180 миллионов рублей. Дополнительно принято решение о предоставлении сиротам денежной выплаты для первоначального взноса по ипотеке. Размер выплаты равен 300 тысячам рублей, однако не должен составлять более 50% первоначального взноса.

Сегодня в Карелии дети-сироты также могут рассчитывать на помощь на основании социального контракта. Социальный контракт представляет собой денежные средства на оплату задолженностей за жилье и коммунальные услуги, ремонта жилых помещений, находящихся в собственности граждан.

Выплата соответствует размеру величины прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленному в целом по региону на год, на период до полугода.

Отметим, что с 1 января 2022 года, согласно законодательству Карелии, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, предоставляют ежемесячную денежную выплату на личные нужды в размере одной тысячи рублей. Это так называемые «карманные деньги». Цель новой меры поддержки воспитание финансовой грамотности детей.

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