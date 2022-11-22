Шандалович: 37 детям-сиротам Карелии в этом году выдали сертификат на покупку жилья

Больше всего заявлений на выплату поступило из Муезерского и Прионежского районов республики. Элиссан Шандалович пояснил, что в декабре в парламенте планируют внести изменения в данный закон, чтобы расширить возможности решения жилищного вопроса для детей-сирот. Ожидается, что срок действия сертификата продлят с пяти месяцев до года, а возраст получения документа понизят до 22 лет.