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Семьям мобилизованных в Орле вручили «Коробки поддержки»

Сегодня, 13:30
600 семей военнослужащих получили «Коробки поддержки» с продуктами, сообщает «Орелtimes».

Семьям орловских мобилизованных вручают «Коробки поддержки» с продуктами. Такую помощь пока получили 600 семей. В набор входят подсолнечное масло, макароны, рис, гречка, мука, сахар, печенье.

Как пишет издание, обращаться за помощью семьи мобилизованных орловцев могут в орловский социальный кластер. Одним из попечителей Фонда поддержки семейно-ориентированных инициатив стала супруга губернатора Андрея Клычкова.

В Белгородской области работает союз поддержки матерей и жён военнослужащих. За 20 дней работы в организацию обращались более 1 тыс. раз. 

 

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#Наталья Корявых#Черноземье#Орёл#Помощь семьям мобилизованных
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