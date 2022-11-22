Семьям мобилизованных в Орле вручили «Коробки поддержки»

Семьям орловских мобилизованных вручают «Коробки поддержки» с продуктами. Такую помощь пока получили 600 семей. В набор входят подсолнечное масло, макароны, рис, гречка, мука, сахар, печенье.
Как пишет издание, обращаться за помощью семьи мобилизованных орловцев могут в орловский социальный кластер. Одним из попечителей Фонда поддержки семейно-ориентированных инициатив стала супруга губернатора Андрея Клычкова.
В Белгородской области работает союз поддержки матерей и жён военнослужащих. За 20 дней работы в организацию обращались более 1 тыс. раз.