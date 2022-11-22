Решения МегаФона помогут создать новый туристический кластер в Мурманской области

«На основе больших данных мы смогли составить целевой портрет нашего туриста и постоянно его актуализировать. Например, в этом году почти 60% потока — это путешественники из Санкт -Петербурга и Ленинградской области, Москвы и Московской области, Карелии и Краснодарского края. Причем четверть из них — в возрасте 25-34 лет. Традиционно Мурманская область считается местом притяжения на карте российских горнолыжных курортов, кроме того мы сейчас активно развиваем арктический и горный туризм, спортивную рыбалку, пешие и велосипедные походы. По информации о местоположении точек притяжения можно понять, где необходимо построить новые отели, пункты проката снаряжения и общепита. Также, зная маршруты движения туристов, можно улучшить навигацию в районе, а также упорядочить посещение территории природных памятников и заповедников», — отметил Андрей Чибис, губернатор Мурманской области.