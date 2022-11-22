РЭО: В РФ прошла акция «Миллион Родине» по сбору макулатуры

Posted 22 ноября 2022, 10:02
Published 22 ноября 2022, 10:02
Modified 27 октября 2022, 20:41
Updated 27 октября 2022, 20:41
По сообщению телеканала 360°, Буцаев отметил важность личной вовлеченности каждого гражданина в раздельный сбор твердых коммунальных отходов, поскольку без этого не будет толку даже при строительстве тысячи заводов.
«Название акции не случайно. В Советском Союзе молодежь собирала миллион тонн вторсырья для подобного проекта. Тогда это удалось за семь лет», — сказал Буцаев.
В рамках реализации проекта, направленного на формирование экономики замкнутого цикла в России, ППК «РЭО» и активисты-экологи «Делай!» провели мероприятия, направленные на экологическое просвещение.
По словам Буцаева, вся собранная в рамках акции макулатура будет обязательно переработана. В России в различных регионах работают девяносто перерабатывающих заводов, в том числе в Подмосковье, Нижегородской области и в Сибири. Каждый год на предприятиях перерабатывается 4 миллиона тонн бумажной упаковки. Это обеспечивает уверенность в том, что вся собранная участниками акции макулатура будет использована для изготовления новых продуктов: туалетной бумаги, гипсокартона, упаковки для яиц и фруктов.
Участниками акции стали вузы, среднеспециальные учебные заведения, детские сады, школы и отделения домов молодежи в разных регионах России.
Данные мероприятия реализуются в рамках федерального проекта и национальной инициативы "Экономика замкнутого цикла".