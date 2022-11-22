РЭО: В РФ прошла акция «Миллион Родине» по сбору макулатуры

По словам Буцаева, вся собранная в рамках акции макулатура будет обязательно переработана. В России в различных регионах работают девяносто перерабатывающих заводов, в том числе в Подмосковье, Нижегородской области и в Сибири. Каждый год на предприятиях перерабатывается 4 миллиона тонн бумажной упаковки. Это обеспечивает уверенность в том, что вся собранная участниками акции макулатура будет использована для изготовления новых продуктов: туалетной бумаги, гипсокартона, упаковки для яиц и фруктов.