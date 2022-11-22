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РАСО опубликовала шорт-листы премии «Гамбургский счёт»

Сегодня, 12:28
Фото: pxhere.com
РАСО опубликовала шорт-листы премии «Гамбургский счёт»

25 ноября будут объявлены победители премии Российской ассоциации по связям с общественностью “Гамбургский счёт”. С 2016 года эта награда вручается российским и зарубежным политикам, партиям и кандидатам.

Сообщается, что награждают участников политпроцессов не только за результативность, но и за креативность, а также соблюдение демократических процедур в ходе конкурентных политических кампаний, пишет gorod55.ru.

Оценивают кандидатов члены комитета по политтехнологиям РАСО. Это политические юристы, консультанты и политтехнологи. Если речь идёт о зарубежных участниках, учитывается мнение международных экспертов, а также представителей Института международных исследований МГИМО (У) МИД России. 

В этом году в категории “Лучшая кампания “партии власти” по выборам в региональный парламент” в шорт-листе Удмуртия и Сахалинская область. Лучшими среди оппозиционеров в номинации «Лучшая кампания по выборам в региональный парламент оппозиционной парламентской партии» стали КПРФ и СЗРП Саратовской области,  а также справедливороссы из Северной Осетии и региональные филиалы ЛДПР и “Новых людей”.  “Партия пенсионеров” Сахалинской области стала лучшей в региональных выборах непарламентских партий.

В иностранном политикуме жюри выделило президентские кампании Лула да Силвы из Бразилии, Эмманюэля Макрона из Франции, а также в списке значится Касым-Жомарт Токаев из Казахстана. В качестве политиков года (зарубежных) в шорт-лист включены Реджеп Тайип Эрдоган из Турции, Джорджа Мелони из Италии и Нэнси Пелоси из США.

23 ноября состоится онлайн-обсуждение иностранных номинантов. Презентации отечественных кампаний будут обсуждаться в онлайн-формате на следующий день.  Полный список номинантов доступен на сайте.

 

#Светлана Павлова
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