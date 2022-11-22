РАСО опубликовала шорт-листы премии «Гамбургский счёт»

В этом году в категории “Лучшая кампания “партии власти” по выборам в региональный парламент” в шорт-листе Удмуртия и Сахалинская область. Лучшими среди оппозиционеров в номинации «Лучшая кампания по выборам в региональный парламент оппозиционной парламентской партии» стали КПРФ и СЗРП Саратовской области, а также справедливороссы из Северной Осетии и региональные филиалы ЛДПР и “Новых людей”. “Партия пенсионеров” Сахалинской области стала лучшей в региональных выборах непарламентских партий.