Пятую часть подсолнечника и сои не успели убрать до снега в Белгородской области

В ответ на официальный запрос «Бел.Ру» в правительстве области сообщили, что общая площадь полей подсолнечника в 2022 году составила, по данным органов управления АПК, 157,4 тысячи гектаров, сои — 292,9 тысячи гектаров.
На 14 ноября скосили 123,8 тысячи гектаров подсолнечника и 227,7 тысячи гектаров сои — 79% и 78% от общего числа. 17 ноября, напомним, в регионе выпал первый снег.
В правительстве также сообщили, что уборку при благоприятных погодных условиях планируют закончить за 10–14 дней.
О причинах столь позднего покоса в пресс-службе региона рассказали следующее:
«Условия проведения полевых работ по уборке поздних яровых и технических культур крайне неблагоприятные. Частые дожди умеренной и сильной интенсивности при повышенной влажности воздуха сформировали опасное агрометеорологическое явление — переувлажнение почвы. Оно препятствует проведению уборочных и посевных работ. В этом году превышен рекорд месячной суммы осадков за многолетний период наблюдений».
Тем не менее урожайность подсолнечника в этом году составила 30 ц/га, сои — 22,8 ц/га. Для сравнения: в прошлом году эти показатели составили 26,2 ц/га и 18,1 ц/га соответственно. Таким образом, снижения урожайности не наблюдается.
Напомним, что, по словам губернатора Вячеслава Гладкова, излишняя влажность нанесла ущерб Белгородской области в 4 млрд рублей.