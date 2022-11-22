Пятую часть подсолнечника и сои не успели убрать до снега в Белгородской области

Тем не менее урожайность подсолнечника в этом году составила 30 ц/га, сои — 22,8 ц/га. Для сравнения: в прошлом году эти показатели составили 26,2 ц/га и 18,1 ц/га соответственно. Таким образом, снижения урожайности не наблюдается.