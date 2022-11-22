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Прокуратура проверяет Белоблводоканал из-за отказа вывозить стоки в Новом Осколе

Сегодня, 13:33
Фото: 1MI
Прокуратура Новооскольского округа проверяет ГУП «Белоблводоканал» после его отказа вывозить сточные воды из ряда домов Нового Оскола Белгородской области. Кроме того, администрация горокруга направила обращение в Белгородское УФАС.

Поводом для этого стал отказ Белоблводоканала вывозить с 1 января 2023 года сточные воды от 17 домов Нового Оскола Белгородской области. Ранее «Бел.Ру» сообщало, что эти многоквартирные дома рискуют «захлебнуться» в собственных стоках, так как пролонгировать договор Белоблводоканал не планирует — вывоз жидких бытовых отходов (ЖБО) не является его обязанностью.

17 многоквартирных домов Нового Оскола рискуют остаться без вывоза сточных вод
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В то же время указанные выше дома невозможно подключить к центральной системе канализации: отсутствует техническая возможность. Вместо этого жидкие бытовые отходы (ЖБО) регулярно вывозит Белоблводоканал.

По данным администрации горокруга, в домах на данный момент проживают 513 человек. Из них 59 — дети, а 105 — люди старше 60 лет. Среднее число жителей, прописанных по каждому из 17 адресов, — 30.

Считаем, что ГУП «Белоблводоканал» как субъект естественной монополии в сфере водоснабжения и водоотведения в Новооскольском городском округе не вправе отказываться от оказания услуг по вывозу сточных вод спецтранспортом.
Администрация Новооскольского горокруга

Для решения проблемы с возможным затоплением домов администрация горокруга направила обращение в Белгородское УФАС. Кроме того, по данным чиновников, деятельность Белоблводоканала изучает Новооскольская прокуратура.

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#Артем Черненко#Прокуратура#Эксклюзив#УФАС#Новый Оскол#Центральная канализация#ГУП «Белоблводоканал»#Город
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