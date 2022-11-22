Прокуратура проверяет Белоблводоканал из-за отказа вывозить стоки в Новом Осколе

Поводом для этого стал отказ Белоблводоканала вывозить с 1 января 2023 года сточные воды от 17 домов Нового Оскола Белгородской области. Ранее «Бел.Ру» сообщало, что эти многоквартирные дома рискуют «захлебнуться» в собственных стоках, так как пролонгировать договор Белоблводоканал не планирует — вывоз жидких бытовых отходов (ЖБО) не является его обязанностью.