Прокуратура проверяет Белоблводоканал из-за отказа вывозить стоки в Новом Осколе

Поводом для этого стал отказ Белоблводоканала вывозить с 1 января 2023 года сточные воды от 17 домов Нового Оскола Белгородской области. Ранее «Бел.Ру» сообщало, что эти многоквартирные дома рискуют «захлебнуться» в собственных стоках, так как пролонгировать договор Белоблводоканал не планирует — вывоз жидких бытовых отходов (ЖБО) не является его обязанностью.
В то же время указанные выше дома невозможно подключить к центральной системе канализации: отсутствует техническая возможность. Вместо этого жидкие бытовые отходы (ЖБО) регулярно вывозит Белоблводоканал.
По данным администрации горокруга, в домах на данный момент проживают 513 человек. Из них 59 — дети, а 105 — люди старше 60 лет. Среднее число жителей, прописанных по каждому из 17 адресов, — 30.
Считаем, что ГУП «Белоблводоканал» как субъект естественной монополии в сфере водоснабжения и водоотведения в Новооскольском городском округе не вправе отказываться от оказания услуг по вывозу сточных вод спецтранспортом.
Администрация Новооскольского горокруга
Для решения проблемы с возможным затоплением домов администрация горокруга направила обращение в Белгородское УФАС. Кроме того, по данным чиновников, деятельность Белоблводоканала изучает Новооскольская прокуратура.