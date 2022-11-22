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Профессор Строкова приняла участие в заседании Общественного совета Росжелдора

Сегодня, 09:43
Фото: БГТУ им. В.Г. Шухова
18 ноября в Общественной палате РФ состоялось первое заседание нового состава Общественного совета при Федеральном агентстве железнодорожного транспорта.

В состав Общественного совета на основе конкурсного отбора вошла профессор РАН, советник РААСН директор ИНО и ОПЦ НКМ БГТУ им. В.Г. Шухова Валерия Строкова.

На мероприятии были выбраны председатель и зампред совета, а также утвержден кодекс этики членов общественного совета. Руководитель Росжелдора Алексей Дружинин отметил важность работы Общественного Совета.

«Для нас важно, чтобы те задачи, которые поставлены перед отраслью, проходили качественное обсуждение. И с коллегами из общественных организаций мы настроены именно на такую работу. Сама эта работа превратилась в системную и качественную конструктивную критику и поддержку работы госорганов», — сказал он.

Фото: БГТУ им. В.Г. Шухова

Председателем Общественного совета при Росжелдоре был выбран Геннадий Талашкин. Его заместителем — Николай Березин.

«Ключевыми вопросами деятельности совета является осуществление общественного контроля в таких сферах, как пассажирские, грузовые перевозки, строительство инфраструктуры железнодорожного транспорта, безопасность, развитие науки и профессионального образования в отрасли, а также обеспечение открытости работы Росжелдора. Мы обязаны реагировать на вопросы народной повестки: на неудовлетворенность граждан качеством вокзалов, недостаточное развитие пригородного сообщения в регионах, происшествия, в результате которых гибнут и травмируются люди, на безопасность и комфорт пассажира, правонарушения, преступления на железнодорожном транспорте, санитарные нормы, соблюдение правил оказания услуг, социальные и трудовые вопросы работников», — отметил Геннадий Талашкин.

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