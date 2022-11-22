Профессор Строкова приняла участие в заседании Общественного совета Росжелдора

«Для нас важно, чтобы те задачи, которые поставлены перед отраслью, проходили качественное обсуждение. И с коллегами из общественных организаций мы настроены именно на такую работу. Сама эта работа превратилась в системную и качественную конструктивную критику и поддержку работы госорганов», — сказал он.