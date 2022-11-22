Появились кадры из обстрелянного ВСУ Шебекинского горокруга

Журналисты публикуют видео с места обстрела в Шебекинском горокруге. Сообщается, что основной удар пришёлся на госпиталь ветеранов войн. Там лечились пожилые люди. Их сразу же эвакуировали.
Снаряды упали на территорию госпиталя, после чего образовались огромные воронки. Посекло забор, фасад здания, выбиты стёкла в окнах.
Кадры с места обстрела опубликовали и в телеграм-канале «ШÖ | Шебекино».
Напомним, что в результате происшествия погибла женщина. Её отбросило взрывной волной, пострадавшая получила черепно-мозговую травму. Женщина скончалась в машине скорой помощи, не приходя в сознание.