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Появились кадры из обстрелянного ВСУ Шебекинского горокруга

Сегодня, 14:07
Фото: кадр из сюжета ГТРК «Белгород»
Видео с места происшествия публикуют «Вести. Белгород». Шебекинский горокруг попал под очередной обстрел 22 ноября. Основной удар пришёлся на территорию госпиталя ветеранов войн. Пациентов сразу же эвакуировали.
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Обстрел

Журналисты публикуют видео с места обстрела в Шебекинском горокруге. Сообщается, что основной удар пришёлся на госпиталь ветеранов войн. Там лечились пожилые люди. Их сразу же эвакуировали.

Снаряды упали на территорию госпиталя, после чего образовались огромные воронки. Посекло забор, фасад здания, выбиты стёкла в окнах.

Видео: ГТРК «Белгород»

Кадры с места обстрела опубликовали и в телеграм-канале «ШÖ | Шебекино».

Напомним, что в результате происшествия погибла женщина. Её отбросило взрывной волной, пострадавшая получила черепно-мозговую травму. Женщина скончалась в машине скорой помощи, не приходя в сознание.

Фото: телеграм-канал «ШÖ | Шебекино»
При обстреле Шебекино погибла женщина: её отбросило взрывной волной
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