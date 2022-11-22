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Ответственного за профилактику коррупции обязали отчитываться о расходах

Сегодня, 14:01
Фото: Bel.ru
Соответствующие изменения согласовал губернатор Белгородской области. Отметим, что управление по профилактике коррупционных и иных правонарушений в регионе возглавляет Алексей Бездетный.

Начальника управления по профилактике коррупционных и иных правонарушений Белгородской области уполномочили направлять запросы в кредитные организации, налоговые органы и т. п. при осуществлении проверок в целях противодействия коррупции. Соответствующие изменения прописаны в постановлении правительства.

Корректировки вносятся в документ «О представлении лицами, замещающими государственные должности Белгородской области и должности государственной гражданской службы Белгородской области, иными лицами сведений о расходах».

Отметим, что начальником управления по профилактике коррупционных и иных правонарушений Белгородской области является Алексей Бездетный.

Ранее сообщалось, что госслужащих в регионе обяжут отчитываться о виртуальных доходах и электронных финансах.

Белгородские госслужащие будут обязаны отчитываться о доходах в биткоинах
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