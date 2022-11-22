Ответственного за профилактику коррупции обязали отчитываться о расходах

Начальника управления по профилактике коррупционных и иных правонарушений Белгородской области уполномочили направлять запросы в кредитные организации, налоговые органы и т. п. при осуществлении проверок в целях противодействия коррупции. Соответствующие изменения прописаны в постановлении правительства.