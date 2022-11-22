Ответственного за профилактику коррупции обязали отчитываться о расходах

Начальника управления по профилактике коррупционных и иных правонарушений Белгородской области уполномочили направлять запросы в кредитные организации, налоговые органы и т. п. при осуществлении проверок в целях противодействия коррупции. Соответствующие изменения прописаны в постановлении правительства.
Корректировки вносятся в документ «О представлении лицами, замещающими государственные должности Белгородской области и должности государственной гражданской службы Белгородской области, иными лицами сведений о расходах».
Отметим, что начальником управления по профилактике коррупционных и иных правонарушений Белгородской области является Алексей Бездетный.
Ранее сообщалось, что госслужащих в регионе обяжут отчитываться о виртуальных доходах и электронных финансах.