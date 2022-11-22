На закупку праздничных флагов для Белгорода выделили 706 тысяч рублей

Согласно документам госзакупки, на изготовление и монтаж праздничных флагов из субсидий бюджета выделили 706 тысяч рублей. На эти средства закупят флаговые композиции. Исполнитель должен будет согласовать с заказчиком макет в течение шести часов после заключения контракта и оказать услуги в течение одного рабочего дня.
Семь флаговых композиций будут выполнены на полиэфирном шёлке плотностью не менее 150 г/м. Размер флага — не более 3,5×0,65 м. Комплект должен состоять из шести штук.
Также исполнитель должен изготовить и смонтировать флаговую композицию (104 штуки) размером 2×0,65 м. А ещё подрядчик изготовит пять композиций из флагов размера 0,6×0,35 м. Комплект будет состоять из 99 штук.
Подать заявки на участие в электронном аукционе можно до 25 ноября.