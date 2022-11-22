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На закупку праздничных флагов для Белгорода выделили 706 тысяч рублей

Сегодня, 07:21
Фото: 1MI
Управление Белгорблагоустройство готово заключить контракт с подрядчиком, который окажет услуги по изготовлению и монтажу праздничных флаговых композиций различных размеров.

Согласно документам госзакупки, на изготовление и монтаж праздничных флагов из субсидий бюджета выделили 706 тысяч рублей. На эти средства закупят флаговые композиции. Исполнитель должен будет согласовать с заказчиком макет в течение шести часов после заключения контракта и оказать услуги в течение одного рабочего дня.

Семь флаговых композиций будут выполнены на полиэфирном шёлке плотностью не менее 150 г/м. Размер флага — не более 3,5×0,65 м. Комплект должен состоять из шести штук.

Также исполнитель должен изготовить и смонтировать флаговую композицию (104 штуки) размером 2×0,65 м. А ещё подрядчик изготовит пять композиций из флагов размера 0,6×0,35 м. Комплект будет состоять из 99 штук.

Подать заявки на участие в электронном аукционе можно до 25 ноября.

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