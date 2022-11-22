На закупку праздничных флагов для Белгорода выделили 706 тысяч рублей

Согласно документам госзакупки, на изготовление и монтаж праздничных флагов из субсидий бюджета выделили 706 тысяч рублей. На эти средства закупят флаговые композиции. Исполнитель должен будет согласовать с заказчиком макет в течение шести часов после заключения контракта и оказать услуги в течение одного рабочего дня.