На охрану спецстоянки для брошенных машин в Белгороде выделили 1,3 млн рублей

Исполнитель должен будет обеспечить пропускной режим на объект, а также фотофиксацию машин, которые находятся на территории спецстоянки во время поступления и выбытия с четырёх ракурсов (спереди, сзади, слева, справа). В его обязанности также войдёт контроль ввоза и вывоза (вноса и выноса) материальных ценностей и обход территории в ночное время не реже одного раза в час, а в дневное время — через два часа. Также подрядчик должен вести журнал дежурства.