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На охрану спецстоянки для брошенных машин в Белгороде выделили 1,3 млн рублей

Сегодня, 08:36
Фото: Мэрия Белгорода
Охранять будут арестованные, эвакуированные и бесхозяйные авто. Услуги будут оказываться до 31 декабря 2023 года.

Согласно документам госзакупки, Белгородское парковочное пространство готово заключить договор на оказание услуги по охране спецстоянки, которая находится в Белгороде на ул. Губкина, 1а. Максимально на эти цели выделили из городского бюджета 1,3 млн рублей.

Охранять будут стоянку на 500 машино-мест, которая состоит из двух рядом находящихся земельных участков. На территории должны сторожить эвакуированные, арестованные бесхозяйные машины, а также частные транспортные средства по договорам хранения на добровольной основе. Если авто будут украдены или испорчены, за них придётся заплатить.

Исполнитель должен будет обеспечить пропускной режим на объект, а также фотофиксацию машин, которые находятся на территории спецстоянки во время поступления и выбытия с четырёх ракурсов (спереди, сзади, слева, справа). В его обязанности также войдёт контроль ввоза и вывоза (вноса и выноса) материальных ценностей и обход территории в ночное время не реже одного раза в час, а в дневное время — через два часа. Также подрядчик должен вести журнал дежурства.

Охранять объект будут сотрудники мобильной группы, у которых должно быть оружие. Услуги будут оказываться с 1 января по 31 декабря 2023 года.

Подать заявку на участие в электронном аукционе можно до 28 ноября.

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#Кристина Семенчук#Город#Эксклюзив#Новости Белгорода#Госзакупки#Есть повод#Белгород#Спецстоянка#Белгородское парковочное пространство#Охрана
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