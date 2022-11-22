На охрану спецстоянки для брошенных машин в Белгороде выделили 1,3 млн рублей

Согласно документам госзакупки, Белгородское парковочное пространство готово заключить договор на оказание услуги по охране спецстоянки, которая находится в Белгороде на ул. Губкина, 1а. Максимально на эти цели выделили из городского бюджета 1,3 млн рублей.
Охранять будут стоянку на 500 машино-мест, которая состоит из двух рядом находящихся земельных участков. На территории должны сторожить эвакуированные, арестованные бесхозяйные машины, а также частные транспортные средства по договорам хранения на добровольной основе. Если авто будут украдены или испорчены, за них придётся заплатить.
Исполнитель должен будет обеспечить пропускной режим на объект, а также фотофиксацию машин, которые находятся на территории спецстоянки во время поступления и выбытия с четырёх ракурсов (спереди, сзади, слева, справа). В его обязанности также войдёт контроль ввоза и вывоза (вноса и выноса) материальных ценностей и обход территории в ночное время не реже одного раза в час, а в дневное время — через два часа. Также подрядчик должен вести журнал дежурства.
Охранять объект будут сотрудники мобильной группы, у которых должно быть оружие. Услуги будут оказываться с 1 января по 31 декабря 2023 года.
Подать заявку на участие в электронном аукционе можно до 28 ноября.