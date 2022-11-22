Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

На Харгоре в Белгороде дважды отключат свет на 10 минут

Сегодня, 14:31
Фото: 1MI
Энергетики займутся переключениями в сети. Время отключения электроэнергии не превысит 10 минут, пообещали в «Белгородэнерго».

На Харгоре в Белгороде временно отключат свет. В «Белгородэнерго» пообещали, что отключения не превысят 10 минут. Переключения в сети энергетики будут проводить в период с 22:00 22 ноября по 10:00 23 ноября.

«Энергетики будут производить переключения в сети для ввода в эксплуатацию энергооборудования после ремонта. Для этого потребуется дважды кратковременно ограничить электроснабжение потребителей Харьковской горы. Время отключения электроэнергии не превысит 10 минут», — прокомментировали ситуацию в организации.

Напомним, 22 ноября центр Белгорода и Харгора частично остались без света. Это случилось из-за технологического нарушения в сети. По этой же причине в городе не работало несколько светофоров.

 

 

#Наталья Корявых#Город#Новости Белгорода#Белгород#Харгора#Отключение электричества
Подпишитесь
Гладков рассказал подробности гибели белгородцев в подорвавшемся на боеприпасе авто
Сегодня, 12:41
Мэрия Белгорода требует с НКО «Содействие» 64,5 млн рублей за аренду
Сегодня, 14:11
При обстреле Шебекино погибла женщина: её отбросило взрывной волной
Сегодня, 10:42
Прокуратура проверяет Белоблводоканал из-за отказа вывозить стоки в Новом Осколе
Сегодня, 13:33
Будет ли в Белгороде новогодний салют?
Сегодня, 16:33
Прилепин о строительстве Белгородской оборонительной черты: Это ужас и тоска
Сегодня, 12:36