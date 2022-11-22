На Харгоре в Белгороде дважды отключат свет на 10 минут

На Харгоре в Белгороде временно отключат свет. В «Белгородэнерго» пообещали, что отключения не превысят 10 минут. Переключения в сети энергетики будут проводить в период с 22:00 22 ноября по 10:00 23 ноября.
«Энергетики будут производить переключения в сети для ввода в эксплуатацию энергооборудования после ремонта. Для этого потребуется дважды кратковременно ограничить электроснабжение потребителей Харьковской горы. Время отключения электроэнергии не превысит 10 минут», — прокомментировали ситуацию в организации.
Напомним, 22 ноября центр Белгорода и Харгора частично остались без света. Это случилось из-за технологического нарушения в сети. По этой же причине в городе не работало несколько светофоров.