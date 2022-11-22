Мэрия Белгорода требует с НКО «Содействие» 64,5 млн рублей за аренду

Мэрия Белгорода подала иск к АНО «Центр по оказанию социальной помощи соотечественникам „Содействие“». Дело относится к категории «в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств из совершения с землёй сделок аренды».
Горадминистрация требует с некоммерческой организации 64,5 млн рублей. Заявление подано 21 ноября. Другие подробности дела неизвестны.
Автономная некоммерческая организация «Центр по оказанию социальной помощи соотечественникам „Содействие“» зарегистрирована в 2010 году в Москве. НКО предоставляет социальные услуги без обеспечения проживанием престарелым и инвалидам. Гендиректор — Виктор Яворский.
Согласно данным системы «СПАРК», за десять лет организация была участником шести судебных разбирательств: в трёх она была истцом, а ещё в трёх — ответчиком. Судя по картотеке дел, к НКО ранее подавали иски, помимо администрации Белгорода, ОАО «РЖД», а также та же организация в лице белгородского отделения филиала «ЮВЖД».
Тем временем к мэрии Белгорода ранее направила иск местная Церковь евангельских христиан-баптистов. Религиозная организация требует признать право собственности на здание молитвенного дома на улице Магистральной, 60.