Мэрия Белгорода требует с НКО «Содействие» 64,5 млн рублей за аренду

Согласно данным системы «СПАРК», за десять лет организация была участником шести судебных разбирательств: в трёх она была истцом, а ещё в трёх — ответчиком. Судя по картотеке дел, к НКО ранее подавали иски, помимо администрации Белгорода, ОАО «РЖД», а также та же организация в лице белгородского отделения филиала «ЮВЖД».