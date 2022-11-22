Машина скорой помощи в Белгородской области застряла на грунтовой дороге

21 ноября в Ракитянском районе забуксовала машина скорой помощи. Медики приехали на вызов и застряли на грунтовой дороге. При этом больного они к тому моменту уже успели забрать.
По словам медиков, обращения в экстренные службы результатов не принесли. Только спустя полтора часа ожидания «приехал человек из Белгорода» и помог вытащить машину.
Напомним, что в начале года в Северном из-за гололёда скорая помощь не смогла оперативно добраться до места ДТП. Местные власти тогда заявили, что машина медиков почему-то была на летней резине.