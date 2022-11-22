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Машина скорой помощи в Белгородской области застряла на грунтовой дороге

Сегодня, 09:25
Фото: кадр из видео «Жесть Белгород»
В автомобиле при этом находился пациент. Инцидент произошёл 21 ноября в Ракитянском районе. Сами медики рассказали телеграм-каналу «Жесть Белгород», что им помогли вытащить машину только спустя полтора часа ожидания.

21 ноября в Ракитянском районе забуксовала машина скорой помощи. Медики приехали на вызов и застряли на грунтовой дороге. При этом больного они к тому моменту уже успели забрать.

По словам медиков, обращения в экстренные службы результатов не принесли. Только спустя полтора часа ожидания «приехал человек из Белгорода» и помог вытащить машину.

Напомним, что в начале года в Северном из-за гололёда скорая помощь не смогла оперативно добраться до места ДТП. Местные власти тогда заявили, что машина медиков почему-то была на летней резине.

Видео: «Жесть Белгород»
Гололёд под Белгородом помешал скорой уехать на место ДТП
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#Инна Рогова#Происшествия#Белгородская область#Ракитянский район#Скорая помощь#Машина#Пациент#Грунтовая дорога#Видео
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