Командированный под Белгород военный придумал боевое ранение ради помощи матери

Пензенский военнослужащий, который был в командировке в Белгородской и Курской областях, пошёл на обман, чтобы помочь матери. Он пытался приписать себе ранение, полученное в СВО. На самом деле всё время он был в российских регионах.
Мужчина пытался получить 3 млн рублей, которые военным выплачивают за получение ранения в спецоперации. Военный был водителем-заправщиком роты материального обеспечения. Во время командировки он сломал палец, а также через некоторое время получил ожог.
Военнослужащий обратился в военный госпиталь, но солгал о природе полученных травм. Вскоре мужчина вернулся в часть, а командование провело проверку. Свою вину контрактник признал и объяснил, что просто хотел помочь больной матери. За своё преступление он получил два года колонии.