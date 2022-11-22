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Командированный под Белгород военный придумал боевое ранение ради помощи матери

Сегодня, 12:29
Фото: 1MI
Мужчина пытался незаконно получить 3 млн рублей, которые положены за получение ранения. Пензенский гарнизонный военный суд приговорил его к двум годам колонии, сообщает РИА «Новости».

Пензенский военнослужащий, который был в командировке в Белгородской и Курской областях, пошёл на обман, чтобы помочь матери. Он пытался приписать себе ранение, полученное в СВО. На самом деле всё время он был в российских регионах.

Мужчина пытался получить 3 млн рублей, которые военным выплачивают за получение ранения в спецоперации. Военный был водителем-заправщиком роты материального обеспечения. Во время командировки он сломал палец, а также через некоторое время получил ожог.

Военнослужащий обратился в военный госпиталь, но солгал о природе полученных травм. Вскоре мужчина вернулся в часть, а командование провело проверку. Свою вину контрактник признал и объяснил, что просто хотел помочь больной матери. За своё преступление он получил два года колонии.

 

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