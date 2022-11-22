Исследование «Синергии» показало: школьников России интересует промышленность и IT

Стало известно: большинство школьников и студентов колледжей обладают склонностями для работы, связанной с производством (12,6% опрошенных), креативными индустриями (11,4%), информационными технологиями (10,7%), строительством и архитектурой (10%), транспортом и логистикой (9,5%), медициной (7,2%) и маркетингом (7%).
Результаты тестов оказались разными в зависимости от региона проживания опрошенных. Ректор университета «Синергия» Артём Васильев рассказал, что тестирование позволило выявить интересные тенденции. Несмотря на традиционно сильную в России школу преподавания естественных наук, которая обеспечивает хорошие навыки для работы в промышленности и технологиях, активное развитие в обществе получает сфера креатива. Это явление обусловлено изменениями в образовательных программах школ и вузов, где теперь больше внимания уделяют данному направлению образования. Также это связано с недавним началом развития сферы услуг и туризма в отдельных регионах. Показательной является и популярность строительной отрасли на юге РФ, отметил Васильев, сообщает karelinform.ru.
Проведённые тесты продемонстрировали не только профессиональные предпочтения учащихся, но и уровень владения гибкими навыками (soft skills). Это способности, которые в большей степени связаны с чертами характера, и в меньшей — с приобретёнными профессиональными качествами. Оказалось, что в целом у опрошенных больше развито управление вниманием, ответственность, цифровые навыки, креативность и стрессоустойчивость. В то же время хуже представлены навыки критического мышления, пространственные способности, эмоциональный интеллект, коммуникативность, умение работать в команде, логическое мышление.
Тестирование учащихся проходило на профориентационной платформе Synergy Start — synergystart.ru, разработанной университетом «Синергия» совместно с ведущими специалистами по детской психологии и карьерному консультированию.