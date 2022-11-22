Исследование «Синергии» показало: школьников России интересует промышленность и IT

Результаты тестов оказались разными в зависимости от региона проживания опрошенных. Ректор университета «Синергия» Артём Васильев рассказал, что тестирование позволило выявить интересные тенденции. Несмотря на традиционно сильную в России школу преподавания естественных наук, которая обеспечивает хорошие навыки для работы в промышленности и технологиях, активное развитие в обществе получает сфера креатива. Это явление обусловлено изменениями в образовательных программах школ и вузов, где теперь больше внимания уделяют данному направлению образования. Также это связано с недавним началом развития сферы услуг и туризма в отдельных регионах. Показательной является и популярность строительной отрасли на юге РФ, отметил Васильев, сообщает karelinform.ru.