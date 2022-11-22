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Губернатор Белгородской области рассказал о самом тяжёлом дне в 2022 году

Сегодня, 09:05
Фото: соцсети Вячеслава Гладкова
По словам Вячеслава Гладкова, самым трудным стал день, когда пришло известие о первом погибшем белгородце в СВО.

В ходе пресс-конференции у Вячеслава Гладкова спросили о самом тяжёлом и счастливом дне в этом году. Самым тяжёлым днём, по словам губернатора, стал день, когда пришло известие о первом погибшем белгородце в СВО: «Поехали с главой района, встречались с семьёй».

Счастливый день, как отметил губернатор, у него ещё впереди.

У нас сложная ситуация, но мы очень качественно с вами отработали весну и лето. Не с точки зрения «фестивали — не фестивали», а с точки зрения того, что в крайне сложной ситуации, с которой не сталкивался никто из нас, удержали в равновесии социальную обстановку в обществе. Это было очень тяжело. Мы не перешли грань, не ошиблись.
Вячеслав Гладков

Напомним, сегодня, 22 ноября, глава региона проверил ход строительства оборонительной линии. В настоящий момент рабочие расставляют оборонительные сооружения — каменные «пирамиды».

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#Алина Харина#Общество#Эксклюзив#Губернатор#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Погибшие
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