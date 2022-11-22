Губернатор Белгородской области рассказал о самом тяжёлом дне в 2022 году

В ходе пресс-конференции у Вячеслава Гладкова спросили о самом тяжёлом и счастливом дне в этом году. Самым тяжёлым днём, по словам губернатора, стал день, когда пришло известие о первом погибшем белгородце в СВО: «Поехали с главой района, встречались с семьёй».