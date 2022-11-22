Главе РСХБ Борису Листову вручили награду

Листов работает в РСХБ с 2009 года. Финансиста пригласили на пост первого заместителя председателя правления, в 2018-м он возглавил кредитную организацию. На своем посту топ-менеджер значительно расширил программу льготного кредитования АПК, в том числе малых и средних хозяйств. Под руководством управленца была разработана цифровая экосистема «Свое. Фермерство», которой сегодня пользуются миллионы аграриев.