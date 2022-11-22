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Posted 22 ноября 2022,, 14:11

Published 22 ноября 2022,, 14:11

Modified Сегодня, 14:12

Updated Сегодня, 14:12

Главе РСХБ Борису Листову вручили награду

Главе РСХБ Борису Листову вручили награду

22 ноября 2022, 14:11
Фото: Пресс-служба Россельхозбанка
Председатель правления Россельхозбанка Борис Листов получил Почетную грамоту Государственной думы за успехи в производственной деятельности. Награду вручил председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.

Листов работает в РСХБ с 2009 года. Финансиста пригласили на пост первого заместителя председателя правления, в 2018-м он возглавил кредитную организацию. На своем посту топ-менеджер значительно расширил программу льготного кредитования АПК, в том числе малых и средних хозяйств. Под руководством управленца была разработана цифровая экосистема «Свое. Фермерство», которой сегодня пользуются миллионы аграриев.

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