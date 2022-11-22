Гладков рассказал подробности гибели белгородцев в подорвавшемся на боеприпасе авто

Эту информацию подтвердил губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, погибла супружеская пара. Само происшествие случилось в селе Староселье. В населённом пункте с 27 октября действует режим ЧС. Теперь следователям предстоит разобраться, как семейная пара оказалась в селе.