Гладков рассказал подробности гибели белгородцев в подорвавшемся на боеприпасе авто

В Сети 22 ноября появилась информация о том, что в Краснояружском районе Белгородской области погибли два человека. Их машина подорвалась на неустановленном боеприпасе.
Эту информацию подтвердил губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, погибла супружеская пара. Само происшествие случилось в селе Староселье. В населённом пункте с 27 октября действует режим ЧС. Теперь следователям предстоит разобраться, как семейная пара оказалась в селе.
Ещё раз обращаюсь к мирным жителям, особенно тех населённых пунктов, где введён режим ЧС: без согласования с главами территорий в данные населённые пункты приезжать нельзя! Для вашей же безопасности! Пожалуйста, берегите себя и своих близких.
Вячеслав Гладков
По информации телеграм-канала Baza, погибшему мужчине было 67 лет, его жене — 63 года.