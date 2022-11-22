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Гладков рассказал подробности гибели белгородцев в подорвавшемся на боеприпасе авто

Сегодня, 12:41
Фото: 1MI
Губернатор подтвердил, что погибли супруги из села Староселье. Их машина подорвалась на боеприпасе неустановленного образца. При этом в самом населённом пункте с 27 октября действует режим ЧС, напомнил глава региона.
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СВО

В Сети 22 ноября появилась информация о том, что в Краснояружском районе Белгородской области погибли два человека. Их машина подорвалась на неустановленном боеприпасе.

Эту информацию подтвердил губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, погибла супружеская пара. Само происшествие случилось в селе Староселье. В населённом пункте с 27 октября действует режим ЧС. Теперь следователям предстоит разобраться, как семейная пара оказалась в селе.

Ещё раз обращаюсь к мирным жителям, особенно тех населённых пунктов, где введён режим ЧС: без согласования с главами территорий в данные населённые пункты приезжать нельзя! Для вашей же безопасности! Пожалуйста, берегите себя и своих близких.
Вячеслав Гладков

По информации телеграм-канала Baza, погибшему мужчине было 67 лет, его жене — 63 года.

В Белгородской области подорвалась машина с двумя местными жителями
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