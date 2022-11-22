Гладков проверил строительство оборонительной линии в Белгородской области

Вячеслав Гладков проверил ход строительства засечной черты в Белгородской области. На место стройки глава региона прибыл с замгубернатора Владимиром Базаровым.
Рабочие расставляют оборонительные сооружения — те самые каменные «пирамиды». На фото попали рвы с водой и траншеи.
Ранее сообщалось, что ЧВК «Вагнера» помогает строить оборонительные сооружения в регионе. «Линия Вагнера» есть и на Донбассе. Также владелец частной военной компании Евгений Пригожин заявил, что готов сотрудничать с другими приграничными регионами.