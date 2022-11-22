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Гладков проверил строительство оборонительной линии в Белгородской области

Сегодня, 07:26
Фото: страница Вячеслава Гладкова в ВК
оборонительная черта в Белгородской области
На место стройки глава региона приехал вместе со своим заместителем Владимиром Базаровым. Фотографии губернатор опубликовал в соцсетях.

Вячеслав Гладков проверил ход строительства засечной черты в Белгородской области. На место стройки глава региона прибыл с замгубернатора Владимиром Базаровым.

Рабочие расставляют оборонительные сооружения — те самые каменные «пирамиды». На фото попали рвы с водой и траншеи.

Ранее сообщалось, что ЧВК «Вагнера» помогает строить оборонительные сооружения в регионе. «Линия Вагнера» есть и на Донбассе. Также владелец частной военной компании Евгений Пригожин заявил, что готов сотрудничать с другими приграничными регионами. 

 

оборонительная линия в Белгородской областиоборонительная линия в Белгородской области
оборонительная линия в Белгородской области
Фото: страница Вячеслава Гладкова в ВК
Журналисты показали, как в Белгородской области строят защитную «линию Вагнера»
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#Наталья Корявых#Общество#Операция на Украине#Вячеслав Гладков#Оборонительная линия в Белгородской области#Укрепление обороны на границе с Украиной
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