«ЭФКО-Каскад» отказали в иске на 56 млн рублей за поставки масла от «Агро-Трейдинга»

ООО «Координирующий распределительный центр „ЭФКО-Каскад“» подало кассационную жалобу на решение Арбитражного суда Белгородской области и постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда по иску к ООО «Агро-Трейдинг».
«ЭФКО-Каскад» требовало взыскать с компании убытки в связи с неисполнением договора поставки — 56,3 млн рублей, а также штраф в 15,5 млн рублей. Изначально стороны договаривались о поставке 2,5 тыс. тонн подсолнечного масла двумя партиями в определённые сроки.
Арбитражный суд Белгородской области в иске отказал. «ЭФКО-Каскад» подало апелляционную жалобу в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд. Однако и в этом случае компания получила отказ: решение суда в обжалуемой части оставили без изменения, а жалобу — без удовлетворения.
После этого «ЭФКО-Каскад» подало кассационную жалобу. Её вернули заявителю, но после устранения недочётов компания может подать её повторно.
ООО «Координирующий центр „ЭФКО-Каскад“» зарегистрировано в 2004 году в городе Алексеевке Белгородской области. Компания занимается оптовой торговлей пищевыми маслами и жирами. Гендиректором «ЭФКО-Каскад» является Ирина Суровикова. Головная компания — АО «ЭФКО Продукты питания».
ООО «Агро-Трейдинг» зарегистрировано в 2019 году в Краснодаре. Основным видом деятельность фирмы является оптовая торговля зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для с/х животных. Среди дополнительных указано в том числе производство масел и жиров.