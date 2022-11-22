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«ЭФКО-Каскад» отказали в иске на 56 млн рублей за поставки масла от «Агро-Трейдинга»

Сегодня, 08:30
Фото: 1MI
Арбитражный суд Центрального округа вернул жалобу заявителю, однако компания может подать её повторно. Ранее ООО «КРЦ „ЭФКО-Каскад“» дважды отказывали по иску о взыскании убытков и штрафа с компании «Агро-Трейдинг».

ООО «Координирующий распределительный центр „ЭФКО-Каскад“» подало кассационную жалобу на решение Арбитражного суда Белгородской области и постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда по иску к ООО «Агро-Трейдинг».

«ЭФКО-Каскад» требовало взыскать с компании убытки в связи с неисполнением договора поставки — 56,3 млн рублей, а также штраф в 15,5 млн рублей. Изначально стороны договаривались о поставке 2,5 тыс. тонн подсолнечного масла двумя партиями в определённые сроки.

Арбитражный суд Белгородской области в иске отказал. «ЭФКО-Каскад» подало апелляционную жалобу в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд. Однако и в этом случае компания получила отказ: решение суда в обжалуемой части оставили без изменения, а жалобу — без удовлетворения.

После этого «ЭФКО-Каскад» подало кассационную жалобу. Её вернули заявителю, но после устранения недочётов компания может подать её повторно.

ООО «Координирующий центр „ЭФКО-Каскад“» зарегистрировано в 2004 году в городе Алексеевке Белгородской области. Компания занимается оптовой торговлей пищевыми маслами и жирами. Гендиректором «ЭФКО-Каскад» является Ирина Суровикова. Головная компания — АО «ЭФКО Продукты питания».

ООО «Агро-Трейдинг» зарегистрировано в 2019 году в Краснодаре. Основным видом деятельность фирмы является оптовая торговля зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для с/х животных. Среди дополнительных указано в том числе производство масел и жиров.

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#Инна Рогова#Экономика#Белгородская область#Эфко-каскад#Агро-трейдинг#Иск#Арбитражный суд#Эксклюзив#Есть повод#Поставки растительного масла
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