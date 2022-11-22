«ЭФКО-Каскад» отказали в иске на 56 млн рублей за поставки масла от «Агро-Трейдинга»

Арбитражный суд Белгородской области в иске отказал. «ЭФКО-Каскад» подало апелляционную жалобу в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд. Однако и в этом случае компания получила отказ: решение суда в обжалуемой части оставили без изменения, а жалобу — без удовлетворения.