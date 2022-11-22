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Часть пациентов из обстрелянного под Белгородом госпиталя увезли в другие больницы

Сегодня, 14:57
Фото: телеграм-канал "Шо Шебекино"
Новая Таволжанка 22 ноября попала под обстрел. Пострадал госпиталь для ветеранов войн. Пациентов решили увезти, сообщил глава минздрава региона Андрей Иконников.

Семерых пациентов из госпиталя в обстрелянной Новой Таволжанке в Шебекинском горокруге решили перевести в другие больницы. Село 22 ноября попало под обстрел.

На место происшествия приехал Иконников. По его словам, в здании выбило три окна, пострадал фасад. Пациентов, кому позволяло состояние, выписали домой. Ещё семь человек пришлось отправить в другие медучреждения.

Ранее сообщалось, что в самом Шебекино из-за обстрела погибла женщина. Её отбросило взрывной волной — она получила черепно-мозговую травму. Ещё двое белгородцев погибли в Краснояружском районе. Их авто подорвалось на боеприпасе. 

 

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#Наталья Корявых#Происшествия#Операция на Украине#Шебекинский горокруг#Новая таволжанка#Обстрел#Госпиталь ветеранов войн#Эвакуация#Андрей иконников
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