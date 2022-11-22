Часть пациентов из обстрелянного под Белгородом госпиталя увезли в другие больницы

Семерых пациентов из госпиталя в обстрелянной Новой Таволжанке в Шебекинском горокруге решили перевести в другие больницы. Село 22 ноября попало под обстрел.
На место происшествия приехал Иконников. По его словам, в здании выбило три окна, пострадал фасад. Пациентов, кому позволяло состояние, выписали домой. Ещё семь человек пришлось отправить в другие медучреждения.
Ранее сообщалось, что в самом Шебекино из-за обстрела погибла женщина. Её отбросило взрывной волной — она получила черепно-мозговую травму. Ещё двое белгородцев погибли в Краснояружском районе. Их авто подорвалось на боеприпасе.