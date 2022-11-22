Часовня в честь строителей Дороги мужества возведена на вокзале в Старом Осколе

Небольшое церковное здание возвели на площади у железнодорожного вокзала. Строить начали чуть больше года назад. Закладка первого камня будущей часовни состоялась 6 августа 2021 года.
Часовня посвящена памяти строителей железной дороги Старый Оскол — Сараевка — Ржава и носит имя Архангела Михаила — покровителя воинов и защитников Отечества. Это совместный проект правительства Белгородской области и Юго-Восточной железной дороги. Мы писали ранее, что событие приурочено к подготовке празднования 80-й годовщины победы в Курской битве.
На торжественной церемонии открытия присутствовали руководители ЮВЖД и Белгородской области, железнодорожники, местные жители. Всем причастным к строительству вручили почётные грамоты и благодарности.
Мы все помним, что воины добывали победу на фронте, а женщины и дети самоотверженно трудились в тылу. В тяжёлых условиях сумели построить очень важную железную дорогу! И это свидетельствует о том, что фронт и тыл едины. И сегодня, когда проходит СВО, важно понимать, что только вместе сможем добыть эту победу.
Юрий Клепиков, председатель Белгородской областной думы
Начальник Юго-Восточной железной дороги — филиала ОАО «Российские железные дороги» Павел Иванов поблагодарил всех, кто участвовал в создании часовни: губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, главу Старооскольского округа Андрея Чеснокова, руководителей Белгородского и Воронежского банка ВТБ, железнодорожников.
За нами правда и с нами вера. Я хочу поблагодарить всех тех, кто поддержал наши начинания, нашу инициативу.
Павел Иванов, начальник ЮВЖД
С яркой метафорой обратился к собравшимся митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн, который выделил сходство в характере соотечественников с крепостью породы, из который сделана часовня.
Сегодняшнее событие наполнено глубоким героизмом. Неслучайно, что железнодорожный путь назван Дорогой мужества. Это мужество тех, кто не задумывался, сколько он получит за свою работу. Это мужество тех, кто своей любовью, жертвенным служением Отчизне приблизил победу на Прохоровском поле. Гранит символизирует твёрдость русского духа. Наше единение. Мы с вами начинаем путь торжеств, которые ознаменованы 1943 годом, когда в день Петра и Павла на Прохоровке произошло сражение, определившее победу в 1945 году.
Иоанн, митрополит Белгородский и Старооскольский
После завершения ремонта в здании вокзала начнёт работать исторический музей, откроется ретромаршрут до Прохоровки, по которому будет курсировать поезд на паровозной тяге.
В день освобождения Старого Оскола планируется организовать первый маршрут по малой железной дороге ретросостава, в голове которого будет трудиться паровоз серии 9П. Он ещё недавно стоял в локомотивном депо на постаменте, а сегодня находится на реставрации. И, как и несколько десятилетий назад, он будет приносить пользу. Первыми пассажирами путешествия по малой железной дороге станут дети.
Павел Иванов, начальник ЮВЖД