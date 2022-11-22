Часовня в честь строителей Дороги мужества возведена на вокзале в Старом Осколе

Часовня посвящена памяти строителей железной дороги Старый Оскол — Сараевка — Ржава и носит имя Архангела Михаила — покровителя воинов и защитников Отечества. Это совместный проект правительства Белгородской области и Юго-Восточной железной дороги. Мы писали ранее, что событие приурочено к подготовке празднования 80-й годовщины победы в Курской битве.