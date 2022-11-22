Будет ли в Белгороде новогодний салют?

У Вячеслава Гладкова во время прямого эфира поинтересовались - будет ли на Новый год салют? Такой вопрос задал Вячеславу Гладкову один из местных жителей.
Губернатор не может пока точно ответить. Будет ясно уже в конце декабря. Всё зависит от оперативной обстановки. Но Вячеслав Гладков был бы рад настоящему празднику.
Всё зависит от оперативной обстановки. Пока ситуация достаточно напряжённая, поэтому давайте дождёмся конца декабря. Конечно, хотелось бы, чтобы праздник был праздником.
Вячеслав Гладков