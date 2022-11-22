Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Будет ли в Белгороде новогодний салют?

Сегодня, 16:33
Фото: 1MI
Вячеслав Гладков ответил на вопрос о том, разрешат ли в новогоднюю ночь запускать фейерверк.

У Вячеслава Гладкова во время прямого эфира поинтересовались - будет ли на Новый год салют? Такой вопрос задал Вячеславу Гладкову один из местных жителей.

Губернатор не может пока точно ответить. Будет ясно уже в конце декабря. Всё зависит от оперативной обстановки. Но Вячеслав Гладков был бы рад настоящему празднику.

Всё зависит от оперативной обстановки. Пока ситуация достаточно напряжённая, поэтому давайте дождёмся конца декабря. Конечно, хотелось бы, чтобы праздник был праздником.
Вячеслав Гладков
Гладков: Почему мы должны отменять Новый год? Давайте тогда отменим все праздники!
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородцев приглашают поучаствовать в благотворительной акции «Ёлка желаний»Новогодняя ёлка в Белгороде: какой она будет и когда её установят
#Алина Харина#Вячеслав Гладков#Белгород#Белгородская область#Губернатор#Новости Белгорода#Город#Новый год в белгороде#Салют#Фейерверк
Подпишитесь
Гладков рассказал подробности гибели белгородцев в подорвавшемся на боеприпасе авто
Сегодня, 12:41
Мэрия Белгорода требует с НКО «Содействие» 64,5 млн рублей за аренду
Сегодня, 14:11
При обстреле Шебекино погибла женщина: её отбросило взрывной волной
Сегодня, 10:42
Прокуратура проверяет Белоблводоканал из-за отказа вывозить стоки в Новом Осколе
Сегодня, 13:33
Прилепин о строительстве Белгородской оборонительной черты: Это ужас и тоска
Сегодня, 12:36