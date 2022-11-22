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Более 4,5 тыс. белгородских семей потратили маткапитал на улучшение жилищных условий

Сегодня, 13:39
Фото: 1MI
Почти 85% от перечисленных средств белгородцы потратили как раз на жильё, сообщили в региональном отделении ПФР.

Более 4,5 тыс. семей в Белгородской области потратили маткапитал на улучшение жилищных условий. Как правило, белгородцы вкладывают материнский капитал именно в жильё.

В 2022 году в регионе выделили 2,3 млрд рублей на выплаты маткапиталов семьям. 85% от этих средств белгородцы потратили на улучшение жилищных условий.

Более 3 тыс. семей частично или полностью погасили кредит или первый взнос на покупку или строительство жилья. Свыше 1,4 тыс. смогли улучшить условия без привлечения кредитных средств.

 

В Белгородской области в 2023 году расширят право на выплаты из маткапитала
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#Наталья Корявых#Касается каждого#Материнский капитал#Улучшение жилищных условий#Пенсионный фонд
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