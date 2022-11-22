Белоблводоканал закупил бронежилеты и защитные шлемы

Согласно документам госзакупки, ГУП «Белоблводоканал» закупило 35 бронежилетов «Сфера» (БР-4 чёрный) и столько же защитных шлемов «Альфа-2» (без размера). Дата изготовления — не ранее I квартала 2022 года. Страна происхождения — Россия.