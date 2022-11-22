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Белоблводоканал закупил бронежилеты и защитные шлемы

Сегодня, 13:44
Фото: 1MI
На поставку средств индивидуальной защиты предприятие выделило 1 млн рублей. Закупку произвели у единственного поставщика.

Согласно документам госзакупки, ГУП «Белоблводоканал» закупило 35 бронежилетов «Сфера» (БР-4 чёрный) и столько же защитных шлемов «Альфа-2» (без размера). Дата изготовления — не ранее I квартала 2022 года. Страна происхождения — Россия.

На средства индивидуальной защиты предприятие выделило 1 млн рублей. Поставили товар на склад Белоблводоканала в Белгороде. Закупку произвели у единственного поставщика.

Напомним, ранее стало известно, что Белоблводоканал отсудил 7,5 млн рублей у производителя масла с владельцами на Кипре. Речь идёт о предприятии «Тульчинка.ру».

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#Экономика#Кристина Семенчук#Эксклюзив#Госзакупки#Есть повод#ГУП «Белоблводоканал»#Шлем#Бронежилеты#Белгородская область
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