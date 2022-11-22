Белоблводоканал закупил бронежилеты и защитные шлемы

Согласно документам госзакупки, ГУП «Белоблводоканал» закупило 35 бронежилетов «Сфера» (БР-4 чёрный) и столько же защитных шлемов «Альфа-2» (без размера). Дата изготовления — не ранее I квартала 2022 года. Страна происхождения — Россия.
На средства индивидуальной защиты предприятие выделило 1 млн рублей. Поставили товар на склад Белоблводоканала в Белгороде. Закупку произвели у единственного поставщика.
Напомним, ранее стало известно, что Белоблводоканал отсудил 7,5 млн рублей у производителя масла с владельцами на Кипре. Речь идёт о предприятии «Тульчинка.ру».