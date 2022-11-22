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Белгородцы в 2022 году бросили более 450 машин

Сегодня, 13:35
Фото: администрация Белгорода
22 ноября с улицы Костюкова на спецстоянку увезли иномарку, сообщили в мэрии.

Только за 2022 год в Белгороде обнаружили 457 брошенных машин. Сегодня, 22 ноября, на спецстоянку увезли брошенную иномарку Chevrolet.

Машина стояла на парковке около ТЦ на улице Костюкова. На машине не было номеров, кузов проржавел. Авто мешало убирать территорию. Сотрудники администрации пытались найти собственника, но он не откликнулся.

Автомобиль увезли на спецстоянку на Губкина, 1а. Владельцы могут забрать его в течение полугода. По истечении указанного срока транспортное средство утилизируют.

По состоянию на сентябрь в областном центре насчитали 113 «брошенок». В прошлом году за один только февраль обнаружили 21 брошенный автомобиль

 

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#Наталья Корявых#Город#Новости Белгорода#Белгород#Брошенные машины#Спецстоянка
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