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Белгородские дороги зарастают грязью из-за обстрелов

Сегодня, 22:32
Фото: 1MI
Вячеслав Гладков сообщил в прямом эфире, что пока идут обстрелы, отремонтировать дорогу невозможно.

Житель села Толоконное обратил внимание губернатора области на состояние дороги в сторону Нехотеевки во время вечернего прямого эфира. По словам мужчины, с начала военной спецоперации дорога ни разу не убиралась от грязи, поэтому жители попросили помочь в очистке дороги от грязевого слоя.

Согласен с вами, но есть угроза в рамках ежедневно происходящих обстрелов территории. Правоохранительные органы, которые стоят на опорных пунктах, не разрешают дорожной технике работать. Министр автомобильных дорог и транспорта Сергей Евтушенко постарается взять на контроль. После улучшения ситуации все работы выполнят.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Жители Строителя также возмущались состояние дорог в июле этого года. Только летом причиной грязи были не обстрелы со стороны Украины, а обычное межсезонье и отсутствие асфальта.

Алексеевку очищают от грязи после сильного ливня
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#Александра Склярова#Город#Операция на Украине#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Обстрел ВСУ#Грязь#Дорога
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