Белгородские дороги зарастают грязью из-за обстрелов

Житель села Толоконное обратил внимание губернатора области на состояние дороги в сторону Нехотеевки во время вечернего прямого эфира. По словам мужчины, с начала военной спецоперации дорога ни разу не убиралась от грязи, поэтому жители попросили помочь в очистке дороги от грязевого слоя.