Белгородская область подготовит для Армии России 574 водителя и автослесаря

В Белгородской области определили задачи по подготовке специалистов из числа призывной молодёжи для Вооружённых сил РФ на 2022-2023 учебный год. Соответствующее постановление подписал губернатор Вячеслав Гладков.
Из документа следует, что всего нужно подготовить 574 специалиста. Из этого количества на образовательные организации регионального отделения ДОСААФ приходится 407, а на учреждения среднего профессионального образования — 167.
Прописаны и необходимые категории. Так, ДОСААФ должен подготовить молодых людей по специальностям:
Учреждениям СПО в свою очередь нужно подготовить специалистов категорий 837, 838 и 849 (ремонт и хранение автомобильной техники).
Что касается распределения по муниципалитетам, больше всего специалистов нужно подготовить Белгороду, Старооскольскому горокругу и Белгородскому району — 118, 75 и 51 соответственно. Для сравнения: Вейделевскому и Ровеньскому району в то же время нужно подготовить по пять специалистов.
Отметим, что работу по подготовке специалистов из числа призывников для ВС РФ по итогам 2021-2022 учебного года власти региона признали удовлетворительной.