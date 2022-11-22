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Белгородская область подготовит для Армии России 574 водителя и автослесаря

Сегодня, 05:12
Фото: 1MI
Задача поставлена для ДОСААФ и средним профобразованием региона на 2022-2023 учебный год, следует из документа областного правительства. Наибольшие количественные показатели установили для Белгорода и Старооскольского горокруга, наименьшие — для Вейделевского и Ровеньского районов.
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Военные

В Белгородской области определили задачи по подготовке специалистов из числа призывной молодёжи для Вооружённых сил РФ на 2022-2023 учебный год. Соответствующее постановление подписал губернатор Вячеслав Гладков.

Из документа следует, что всего нужно подготовить 574 специалиста. Из этого количества на образовательные организации регионального отделения ДОСААФ приходится 407, а на учреждения среднего профессионального образования — 167.

Прописаны и необходимые категории. Так, ДОСААФ должен подготовить молодых людей по специальностям:

  • 837 — водитель категории «С» (грузовые автомобили);
  • 838 — водитель автомобильных и пневмоколёсных кранов;
  • 845 — водитель категории «Д» (автобусы);
  • 846 — водитель категории «Е» (пассажирский транспорт с прицепом).

Учреждениям СПО в свою очередь нужно подготовить специалистов категорий 837, 838 и 849 (ремонт и хранение автомобильной техники).

Что касается распределения по муниципалитетам, больше всего специалистов нужно подготовить Белгороду, Старооскольскому горокругу и Белгородскому району — 118, 75 и 51 соответственно. Для сравнения: Вейделевскому и Ровеньскому району в то же время нужно подготовить по пять специалистов.

Отметим, что работу по подготовке специалистов из числа призывников для ВС РФ по итогам 2021-2022 учебного года власти региона признали удовлетворительной.

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