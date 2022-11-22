Белгородская область подготовит для Армии России 574 водителя и автослесаря

Что касается распределения по муниципалитетам, больше всего специалистов нужно подготовить Белгороду, Старооскольскому горокругу и Белгородскому району — 118, 75 и 51 соответственно. Для сравнения: Вейделевскому и Ровеньскому району в то же время нужно подготовить по пять специалистов.